Carburanti, Ecco (Think tank per il clima) sposa la linea del governo: “Giusto il ripristino delle accise”

“Riteniamo opportuna la decisione del governo” di non confermare la norma sullo sconto sulle accise, che rispetto alle scelte del precedente esecutivo “è costata circa 6 miliardi di euro, e in proiezione annua costerebbe circa 9 miliardi, ma comunque ha generato un risparmio minimo per i consumatori”. Così Massimiliano Bienati, responsabile del programma Trasporti di Ecco-independent energy and climate change think tank, in audizione davanti alla commissione Attività produttive della Camera, sul prezzo dei carburanti e il decreto Trasparenza.

Bienati in audizione alla Camera: “L’aliquota mobile è una misura corretta”

“L’aliquota mobile riteniamo che sia una misura corretta per mantenere alta l’attenzione quando si hanno momenti di crisi”, aggiunge. Così come “è importante mantenere un segnale di prezzo sui carburanti fossili, leva importante, non unica, per favorire comportamenti virtuosi dei consumatori”.

Il taglio alle accise? Per Ecco il risparmio era solo di 15 euro a consumatore

Il taglio è costato 6 miliardi, e in un anno sarebbe costato 9 miliardi. Il risparmio è stato minimo, 15 euro a consumatore, e distribuito in modo iniquo, con le fasce più basse penalizzate”. Per Ecco “è importante mantenere una leva per comportamenti virtuosi sui carburanti, poiché “dopo lo scoppio della guerra in Ucraina i consumi di gas sono calati, ma quelli di beninzia sono aumentati del 5% e quelli di gasolio del 10%”.