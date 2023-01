Accuse di “stupro” sotto la statua di Indro Montanelli: assolte le femministe. “Reato tenue e non abituale”

Assolte, perché il reato è frutto di un comportamento “non abituale”. Le femministe che avevano dipinto la scritta “Colonialismo è stupro” sull’asfalto a due passi dal Comune di Milano, come atto finale di una protesta con spruzzo di vernice sulla statua di Indro Montanelli nei giardini omonimi, l’hanno fatta franca grazie alla sentenza di un giudice donna, Alessandra Borselli, per la quale la condanna è esclusa per «causa di non punibilità», vista la particolare tenuità del fatto. Le donne che erano state denunciate sono giovanissime, si chiamano Paola Di Lauro (21 anni) e Francesca Gallarati (27), e dovevano rispondere dei reati di deturpamento e imbrattamento in concorso fra loro.