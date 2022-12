Zingaretti e compagni danno l’assalto alle ultime nomine. Ghera (FdI): fanno ancora favori agli amici degli amici

I consiglieri regionali del Lazio di Fratelli d’Italia contestano la strategia applicata dalla Giunta Zingaretti volta ad arrivare al momento della composizione degli Enti di Governo dell’Ambito Territoriale Ottimale (Egato) proprio alla fine della consiliatura, a ridosso delle elezioni Regionali.

Accelerazione inopportuna per le nomine degli Egato

“Infatti – spiegano in una nota – dopo anni di inerzia su questo tema, la maggioranza di sinistra del Lazio, l’estate scorsa, ha impresso un’accelerazione inopportuna all’iter legislativo, forzando il passaggio alla discussione in Aula, nonostante le nostre richieste di approfondimento e di confronto per completare questa legge che a nostro avviso deve essere migliorata. Non vorremmo che alle decine di nomine poco etiche, fatte in regime di ordinaria amministrazione, in centri nevralgici dell’amministrazione regionale, si aggiungessero quelle degli Egato. Anche se questa sarà molto probabilmente l’ultima brutta pagina politica del PD al governo del Lazio, è giusto che l’opinione pubblica ne sia informata”.

Ghera: la Regione Lazio terreno di scorribande delle correnti dem

Sul tema è intervenuto anche il capogruppo Fabrizio Ghera, che ha ricordato le concorsopoli varie, la vicenda mascherine, fino alle nomine dirette e formalmente discutibili. “In questi lunghi e bui anni delle giunte Zingaretti – ha detto Ghera – un sistema di spartizione del potere è stato scientificamente applicato dal Partito Democratico e dai suoi alleati. Incapaci di proposte politiche adeguate ai bisogni del territorio, privi di identità politica valida e chiara, hanno anteposto le convenienze di partito alle esigenze dei cittadini. La Regione Lazio è stata per i Dem campo di battaglia delle continue guerre interne delle varie correnti che si sono contesi e aggiudicati tutti i centri nevralgici dell’Amministrazione Regionale, per poi distribuire favori agli amici degli amici nel velleitario tentativo di fermare la frana dei consensi”.

“Faranno ancora gravi danni al settore dei rifiuti”

“Si stanno prendendo le presidenze degli Egato – ha concluso – grazie ad una legge varata a colpi di maggioranza, per tacitare consiglieri a fine corsa che saranno riccamente remunerati con soldi pubblici e c’è da temere che gli esponenti Pd nominati continueranno a fare gravi danni nel settore dei rifiuti che tanto malamente hanno gestito negli ultimi dieci anni”.