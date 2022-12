Tre donne e un ragazzo filippini sequestrati e violentati a Modena: arrestati 8 pakistani

Hanno chiesto un passaggio e si sono ritrovati precipitati in un incubo, sequestrati e violentati: è quanto accaduto a Novi, in provincia di Modena, a tre donne e un ragazzo di origine filippina, che hanno spiegato di trovarsi in zona per turismo. Gli aguzzini, 8 uomini pakistani, sono stati arrestati.

La richiesta di un passaggio, poi l’orrore

«Siamo turiste: avevamo chiesto un passaggio e ci hanno imprigionato», hanno raccontato le donne, che sono state liberate dai carabinieri dopo la notte infernale trascorsa in un casolare abbandonato, nel quale gli otto pakistani le avevano condotte invece di portarle nel luogo di destinazione del passaggio. È la Gazzetta di Modena a riportare la testimonianza delle vittime, salvate dopo una segnalazione dei vicini che le avevano viste cercare di scappare da una finestra del casolare. La struttura era stata disabitata fino a circa un anno fa, quando poi un uomo di origine pakistana l’ha riaperta. Da allora, secondo quanto riferito dai vicini, il casolare è diventato il fulcro di un via vai di suoi connazionali. Una circostanza che è a sua volta al vaglio degli investigatori.

I quattro turisti sequestrati e violentati in provincia di Modena

Le vittime, che sono riuscite a tentare la fuga e dare l’allarme mentre i violentatori dormivano, sono tre donne di 50, 40 e 32 anni e un ragazzo del quale non si conosce l’età, ma che è stato indicato, insieme alla donna più giovane, come figlio di una delle altre due donne. Tutti avrebbero subito violenza, come riscontrato anche dai segni sul corpo refertati dal 118 prima che fossero portati in ospedale.