Travaglio: Calenda è un “Caligola sovrappeso”. La replica: io posso dimagrire, ma tu fesso sei e fesso rimani

E’ un Marco Travaglio sferzante quello che prende di mira, nel suo editoriale sul Fatto, la coppia Renzi-Calenda. Il motivo è noto: hanno osato dialogare con Giorgia Meloni sulla manovra. E tanto basta per far andare su tutte le furie il direttore del Fatto, suggeritore di Giuseppe Conte e arcinemico della destra.

Travaglio prende in giro Calenda “Caligola sovrappeso”

Ecco cosa scrive, a proposito della manovra che a suo avviso non piace a nessuno tranne che al Terzo Polo: “Ma almeno a due categorie piace: gli evasori fiscali e Ollio&Ollio, alias Renzi&Calenda. La coppia più comica del momento aveva chiesto i voti per il Draghi-2, previsto al massimo in primavera perché “Meloni cadrà in sei mesi”. Ora i pochi elettori che se l’erano bevuta vedono il capocomico Carletto, travestito da Caligola sovrappeso, cazziare FI perché non sostiene Meloni e sostenerla lui al posto loro”.

Calenda: lui è fesso e tale resta, io posso dimagrire

“Caligola sovrappeso” è appellativo che non è sfuggito al giornalista Marco Fattorini che si Twitter commenta: ma questo è giornalismo o bullismo? Anche Calenda dice la sua, ritwittando il post di Fattorini: “Grazie Marco. Mi secca solo per Caligola. Dovendo scegliere un cattivo avrei preferito Silla. Sovrappeso è un dato di fatto. Parafrasando Churchill risponderei a Travaglio “è lei è un fesso. La differenza è che io posso dimagrire” “.

Calenda verso la federazione con Renzi

In giornata sempre Calenda ha trovato tempo di far sapere, inoltre, che lui preferirebbe Bonaccini a Elly Schlein ma purtroppo anche il governatore dell’Emilia-Romagna vuole fare il patto con i 5Stelle. E dunque non resta che la federazione con Italia Viva di Matteo Renzi. “Io sarò il leader di questa federazione – assicura Calenda – ringrazio Matteo per il passo di lato”.