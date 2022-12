Tragedia a Udine, incendio in una comunità per ragazzi: morto un 17enne, grave un 16enne

Un incendio sviluppatosi nel cuore della notte in una comunità per minori di Udine ha provocato un morto, un ferito grave, almeno due intossicati. Quello divampato tra le stanze di una palazzina abitata da ragazzi è stato un inferno di fiamme e di fumo. Un rogo, divampato per cause in corso di accertamento, in una comunità per ragazzi a Santa Caterina di Pasian di Prato (Udine), che ha tragicamente squarciato il silenzio della notte. Un 17enne è morto, e altre due persone sono ferite, tra cui un 16enne di nazionalità ghanese, trasportato in volo in gravi condizioni al centro grandi ustionati di Verona. Sul posto oltre ai vigili del fuoco si sono precipitati subito anche i Carabinieri della Compagnia di Udine, che stanno ancora intervenendo.

Incendio a Udine: morto un 17enne, grave un 16enne trasportato a Verona La vittima – rendo noto il sito dell'Ansa – è un ragazzo minorenne, cittadino albanese. Il secondo ferito non è in gravi condizioni ed è ricoverato all'Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. E, sempre a quanto si apprende dall'agenzia di stampa, sarebbe un operatore della struttura, adulto, che avrebbe riportato ustioni in varie parti del corpo. Il rogo in quella palazzina che ospita una comunità di ragazzi, è divampato intorno alle 2.30 per cause ancora in corso di accertamento, e al momento è sotto controllo. I vigili del fuoco lo hanno completamente domato.

Le cause ancora da accertare: sul rogo indagano i carabinieri della città Resta da capire l'origine della tragedia costata la vita a un ragazzo appena 17enne. Quel che si sa al momento è quanto riferisce il sito di Udine Today, secondo cui le fiamme si sarebbero sviluppate nel primo o secondo piano della palazzina. Per poi estendersi velocemente fino al tetto. Una minaccia di fuoco e di fumo che ha avvolto nella sua spirale di terrore e dolore una comunità di giovani. Ragazzi ritrovatisi all'improvviso in un inferno, su cui ora i Carabinieri della Compagnia di Udine che stanno indagando hanno già raccolto le prime testimonianze, decisi a ricostruire dinamica e tempistica della tragedia.