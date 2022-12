Tifosi del Marocco in strada tra esultanza e atti vandalici. Salvini: “Ripaghino i danni a Milano” (video)

Da Milano a Torino, ma anche a Firenze e in altre città d’Italia i tifosi del Marocco hanno invaso le strade per festeggiare la qualificazione ai quarti di finale dei Mondiali di calcio in Qatar. In particolare a Milano, la Questura è intervenuta in corso Buenos Aires con gli agenti della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri per incanalare oltre mille tifosi festanti che si sono riversati in strada al termine della partita. Problemi di ordine pubblico, in particolare a Torino, si erano già verificati in occasione della precedente partita mondiale della nazionale marocchina.

Non solo esultanza: piazza Gae Aulenti a Milano devastata

Mentre oltre 300 tifosi marocchini, dopo aver seguito la gara dei Mondiali su un maxischermo in un’area privata nei pressi di Gae Aulenti, al termine della partita, si sono diretti verso corso Buenos Aires, a Milano, per unirsi ai festeggiamenti indicati controllati dalla polizia di Stato, altri supporter, attardatisi nei pressi del maxischermo, si sono lasciati andare a scomposti comportamenti di giubilo lanciando in aria sedie e tavolini in plastica e bottiglie. L’area – ha fatto sapere la questura – è stata prontamente ripristinata. I folti gruppi che hanno festeggiato in centro sono stati costantemente monitorati durante i festeggiamenti dalle forze dell’ordine evitando intemperanze e attriti con gli automobilisti in quanto circoscritti e il traffico è stato deviato per mitigare la problematica.

Tifosi del Marocco tra esultanza e disordini: la protesta di Salvini

Caroselli anche in tante altre città italiane, a Torino e in altri centri piemontesi, ma caroselli e tifosi in festa anche a Palermo e in altri centri. Anche in altre città europee, in particolare in Spagna, a Madrid, dove i tifosi marocchini hanno festeggiato davanti ai ‘colleghi’ iberici, piuttosto delusi per l’eliminazione delle Furie Rosse che sognavano in grande e che si ritrovano fuori agli ottavi. Feste anche in Francia, con l’Equipe che riferisce delle celebrazioni marocchine sugli Champs-Élysées, ma anche in Beglio, a Bruxelles e in tante altre città.

Matteo Salvini ha postato su Twitter gli atti vandalici di alcuni tifosi nordafricani: «Il Marocco elimina la Spagna, cosi’ “festeggiano” a Milano…»: il ministro ha quindi auspicato che «i responsabili vengano identificati e ripaghino tutti i danni».