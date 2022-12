Strage stradale in Umbria, nello schianto morti 2 ragazzi e 2 ragazze: il più grande aveva 22 anni

C’è l’ipotesi che possa essere stata la strada bagnata la causa della strage stradale nel quale sono morti due ragazzi e due ragazze (tra i 17 e i 22 anni) nella zona di San Giustino Umbro. Per ricostruire quanto successo sono al lavoro i carabinieri della compagnia di Città di Castello coordinati dalla Procura di Perugia. L’incidente è avvenuto lungo un tratto di strada rettilineo.

L’auto, una Fiat Punto, è prima finita in una cunetta e quindi contro il muro di contenimento di un ponte. I giovani sono tutti morti sul colpo all’interno dell’abitacolo. Sul posto dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia tifernate, i vigili del fuoco e personale del 118. Le due coppie erano reduci da una festa di compleanno e si stavano probabilmente dirigendo verso Sansepolcro in Toscana per andare in discoteca.

Il drammatico videomessaggio del sindaco di Città di Castello

Il Comune di Città di Castello ha annullato, in segno di lutto, gli eventi pubblici in programma per oggi. La decisione del sindaco Luca Secondi in seguito all’incidente in cui hanno perso la vita i quattro giovanissimi, tra i 17 e i 22 anni. Tre di loro erano infatti residenti a Città di Castello, la pià giovane del gruppo era di Monte Santa Maria Tiberina. Analoga decisione e’ stata presa dal sindaco di San Giustino, Paolo Fratini

L’incidente si è verificato nella notte proprio alle porte di San Giustino. In prossimita’ di una semicurva, secondo quanto ricostruito, l’auto sulla quale viaggiavano e’ sbandata finendo contro il pilone di un ponte. Dopo essere stati a una festa a Citta’ di Castello, i 4 amici erano diretti, secondo quanto ricostruito, a San Sepolcro.

“Voglio esprimere intanto le condoglianze alle famiglie colpite da questo evento tragico che colpisce anche tutta la nostra comunità. Per questo è stato deciso di annullare tutti gli eventi organizzati per oggi dal Comune. Certamente è un momento difficilissimo