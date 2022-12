Senegal, rissa tra maggioranza e opposizione in Aula: lui la schiaffeggia, lei gli tira una sedia (video)

La rissa esplode e l’inferno si scatena all’improvviso nell’aula parlamentare del Senegal, nel corso dell’Assemblea nazionale: insomma, succede tutto nel giro di pochi minuti, quando e dove meno te le aspetteresti. Anche se il realtà i social pullulano ormai di risse tra onorevoli in arrivo dalle Aule di mezzo mondo, si resta sempre sgomenti ad assistere a scene come quelle registrate ieri nella sede del Parlamento africano. Dopo che – all’apice di un diverbio culminato in un’accesa divergenza di opinioni – un membro dell’opposizione, Massata Samb del partito PUR, ha schiaffeggiato la collega Amy Ndiaye, della maggioranza. E in pieno viso…

Rissa in Parlamento in Senegal: il video è virale

O meglio: è schizzato dalla poltrona su cui era comodamente seduto in un istante e, scesi tre gradini, si è avvicinato a passo veloce all’avversaria, a cui ha stampato una cinquina in faccia che neppure Will Smith alla Notte degli Oscar è riuscito a piazzare con tanta veemenza. La reazione sorge spontanea, potrebbe dire qualcuno, e in men che non si dica la parlamentare, in taielleur con tanto di cappellino giallo accesso, non si è persa d’animo… E agguantata la prima sedia a disposizione, non ci ha pensato su due volte prima di scagliarla contro il suo aggressore.

Lui la schiaffeggia, lei gli tira una sedia

La sessione, ovviamente, è stata sospesa mentre i politici ancora si di scambiavano colpi, accuse e insulti. Frutto anche di tensioni cresciute tra i politici al governo e all’opposizione dopo le elezioni legislative di luglio in cui il partito al governo ha perso la sua ampia maggioranza. Tra l’altro non è nemmeno la prima volta che si scatena una rissa in Aula: un’altra colluttazione era scoppiata lo scorso settembre, proprio durante la prima seduta post elezioni. Inutile dire, comunque, che qualunque siano le ragioni della bagarre, il video che immortala la ressa seguita al match – che ha coinvolto molti altri parlamentari pronti ad accalcarsi intorno ai duellanti per cercare di separarli – naturalmente è virale da ore. E stando al trend, potrebbe continuare così ancora un po’.