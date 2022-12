Saronno, un bambino di dodici anni cade a scuola dalla tromba delle scale: è grave

Soccorsi in azione con la massima urgenza questa mattina al Collegio Castelli di Saronno dopo che un alunno sarebbe caduto dalla tromba delle scale della scuola. Il dodicenne è in gravi condizioni dopo essere precipitato da un’altezza di quattro metri. Il ragazzino, subito soccorso, si trova in ospedale a Bergamo dove è giunto in elicottero. Un mezzo dell’elisoccorso decollato da Milano ha caricato l’alunno ferito per il trasporto all’ospedale di Bergamo. I carabinieri indagano sul caso per ricostruire la dinamica del grave incidente.

Un volo di quattro metri

Il dodicenne è caduto da un pianerottolo delle scale interne della sua scuola, quando la campanella era appena suonata. Non è ancora chiaro se l’alunno stesse raggiungendo la sua classe o se fosse da poco uscito dall’aula.

Fratture e lesioni, il bambino è grave

Il ragazzino ha riportato alcune fratture, una delle quali al femore, e lesioni al volto. I medici valuteranno se abbia subito anche traumi interni e al cranio. I carabinieri della compagnia di Saronno stanno ascoltando i testimoni. Non è la prima volta che assistiamo sconcertati e addolorati a incidenti di gravi cadute he riguardano i più piccoli. Circa un mese fa