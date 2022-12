Roma, fiaccolata di Gioventù nazionale davanti all’Ambasciata iraniana: “Al fianco dei giovani di Teheran”

“Da sempre al fianco dei popoli liberi”. Con questo spirito oggi pomeriggio decine di militanti di Gioventù nazionale di Roma hanno dato vita a un sit in davanti all’Ambasciata iraniana. In tanti, fiaccole e megafono, hanno manifestato contro il regime di Teheran per esprimere “vicinanza ai giovani iraniani che stanno lottando per la libertà del proprio popolo”. Ad aprire la manifestazione nella Capitale uno striscione con la scritta “Al fianco della gioventù iraniana si alza un grido di libertà Gioventù nazionale Roma”.

Sit in di Gioventù nazionale davanti all’Ambasciata iraniana

La guerra alle dittature insieme alla difesa della libertà è un caposaldo dell’attività politica della organizzazione giovanile di Fratelli d’Italia guidata a Roma da Francesco Todde. “Le notizie che arrivano dall’Iran, la feroce repressione del regime degli ayatollah contro i manifestanti, donne e uomini, che da mesi manifestano per i propri diritti, non possono lasciarci indifferenti”, ha detto Francesco. Che ha ricordato la quotidiana cronaca di sangue che interessa l’Iran, da settimane in fiamme per l’esecuzione della giovane Masha Amina, condannata a morte per non aver indossato correttamente il velo. Tra i manifestanti anche i senatori di Fratelli d’Italia Marco Scurria e Giulio Terzi di Sant’Agata. Da quarant’anni l’Iran vive sotto il cappio della misoginia, della distruzione, della corruzione e della tirannide. Rappresentando nei fatti il principale Stato-sponsor del terrorismo al mondo.