Regione Lazio, il centrodestra punta su Rocca: “Garanzia di assoluta competenza per i cittadini”

L’annuncio arriva in serata con una nota congiunta dei leader di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati: «I partiti del centrodestra hanno indicato nell’avvocato Francesco Rocca il candidato per la per la Presidenza della Regione Lazio. Tra le autorevoli proposte pervenute, Rocca rappresenta una sintesi di grande esperienza amministrativa della quale la Regione Lazio ha urgente bisogno. Con l’esperienza maturata da presidente della Croce Rossa Italiana e della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa, Francesco Rocca rappresenta una garanzia di assoluta capacità e competenza per i cittadini del Lazio».

Regione Lazio, il centrodestra unito punta su Rocca

Dunque, con la forza di una candidatura unitaria, il centrodestra punta su Rocca per le prossime elezioni che sceglieranno il successore di Zingaretti alla Pisana. Ora la parola passa agli elettori che, il 12 e 13 febbraio prossimi, decideranno sulla sfida per la conquista del vertice della Regione Lazio tra l’assessore alla Sanità uscente, Alessio D’Amato. E Francesco Rocca, chiamati a confrontarsi sul tema delle politiche per la salute pubblica.

È Rocca il candidato da opporre al Pd e ad Alessio D’Amato

Proprio come la scelta sulla candidatura, allora, anche le reazioni alla scelta ufficializzata ieri, sono compatte su Rocca, il candidato da opporre al Pd e ad Alessio D’Amato. Una figura di sicuro rilievo internazionale. Già in pole per il ministero della Salute del governo Meloni, Francesco Rocca, classe 1965, è presidente della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, e presidente nazionale della Croce Rossa Italiana. Vanta un ruolo attivo sugli scenari dell’emergenza, da Codogno alla guerra in Ucraina. E, soprattutto, il suo attivismo, con la presenza costante nei luoghi di crisi, gli ha fatto raccogliere nel tempo consenso nella destra, ma anche a sinistra.

«Rappresenta una garanzia di assoluta capacità e competenza per i cittadini del Lazio»

Non solo. Rocca è ben conosciuto anche all’estero, nelle istituzioni internazionali, Con canali di comunicazione dirette con i vertici dell’Onu e dell”Oms. Insomma, tutte esperienze maturate su più fronti, quelle che il suo curriculum vanta, a partire dalle missioni coordinate alla guida della Cri: dal conflitto in Georgia nel 2008, ai terremoti in Italia (L’Aquila, Emilia, Italia Centrale). Dal contributo dato in Siria durante la guerra. Passando per il terremoto che ha colpito Haiti. Fino al conflitto armato in Palestina, e in particolare nella Striscia di Gaza. Esperienze che vanno a completare una carta d’identità professionale, diventata il passaporto per la candidatura del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio.

I commenti a caldo e il plauso di Salvini e Berlusconi su Rocca

Unanime, dunque, il consenso, con parole atte ad esprimerlo. A partire dalla nota congiunta menzionata nell’incipit. Passando per il post social di Matteo Salvini, che ha commentato, rassicurando sul fatto che «i cittadini di Roma e del Lazio saranno in ottime mani». Fino alle parole del capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti, che ha plaudito al «nome condiviso da tutto il centrodestra per governare nella regione Lazio alle prossime elezioni».

Tommaso Foti: «Con Rocca per voltare pagina»

«Anche nel Lazio arriverà la politica fatta di impegno. Coerenza. E lealtà».

E che nel commentare la scelta su cui il centrodestra ha trovato la quadra, si è detto certo che «ora si volterà pagina». Che «finalmente si archivierà una stagione politica vergognosa caratterizzata dalla “truffa delle mascherine” e dai concorsi truccati, promossi per dirigenti e amministratori». Concludendo che «sull’onda lunga dell’ottima azione di governo da parte del presidente del Consiglio Meloni. Grazie a una squadra amministrativa competitiva che allestiremo, anche nel Lazio arriverà la politica fatta di impegno. Coerenza. E lealtà».

Aurigemma: «La migliore garanzia di successo della competizione elettorale»

Parole di plauso a cui fanno eco quelle che il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Antonello Aurigemma, ha affidato ad una nota, il cui incipit rimanda a grande «soddisfazione ed entusiasmo». Nota, quella di Aurigemma, che poi prosegue sottolineando: «La sua lunga e brillante esperienza come presidente della Croce Rossa Italiana ed internazionale, oltre che di manager della sanità pubblica, fa di Rocca la migliore garanzia di successo della competizione elettorale. Ma anche, e soprattutto, di buon governo». Concludendo: «Grazie, ancora una volta, all’intuizione di Giorgia Meloni e alla fiducia dei leader della coalizione, che ne hanno condiviso la scelta, oggi possiamo vantare un candidato emblema della centralità e del riscatto che la Sanità avrà con il centrodestra al governo della Regione Lazio, antitesi della pessima gestione Zingaretti/D’Amato».