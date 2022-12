“Regali” di Natale di Gualtieri agli occupanti: gli ristruttura pure le case. Il caso Spin Time Labs

Che la la giunta del sindaco di Roma Gualtieri abbia a cuore chi occupa abusivamente gli immobili non è una novità. Una grande benevolenza, dal Campidoglio, è sempre stata rivolta a quelli che illecitamente si appropriano di alloggi di privati o pubblici. E da cui non solo non vengono fatti uscire, ma si cerca di rendergli più agiato il soggiorno. Ricordiamo tutti la mozione di Gualtieri nel voler concedere agli abusivi il diritto di residenza. Una iniziativa che ha fatto molto discutere ed insorgere chi dalla destra la definì una follia illogica e disse : “Si tratta dell’ennesimo tentativo di ottenere sempre qualcosa di più per chi non ha diritto a scapito di chi attende il suo turno nella graduatorie; ma è colpevole di essere onesto e mai andrebbe a occupare alloggi e immobili al suono, e spesso al soldo, del piffero magico della sinistra estrema”.

I “regali” della giunta Gualtieri: case ristrutturate e concesse agli occupanti

Sembra però che a Roma non si rassegnino nel voler concedere benefit agli occupanti, tanto che si parla addirittura di ristrutturare gli alloggi occupati per rendere più piacevole il soggiorno. Lo scorso ottobre il comune di Roma ha approvato il progetto di riqualificazione dell’ex caserma occupata di via del Porto Fluviale: il progetto, finanziato grazie ai fondi del Pnrr, prevede una ristrutturazione dello stabile per farne appartamenti popolari. Che verranno assegnati agli attuali occupanti che abbiano i requisiti necessari all’ottenimento dell’alloggio.

Giunta Gualtieri: agli occupanti abusivi anche le case ristrutturate

Avete capito bene, appartamenti assegnati agli occupanti. Alla faccia di chi legalmente quell’alloggio lo attende. Messaggio pericolosissimo lanciato dalla giunta capitolina. Se delinqui invadendo abusivamente una proprietà, non solo non ti buttiamo fuori, ma ti ristrutturiamo l’immobile. E te lo consegneremo chiavi in mano con tanto di pacca sulla spalla.

Regalo agli occupanti abusivi: la sinistra premia l’illegalità

Non è finita qui. Nell’inchiesta andata in onda durante la puntata di Quarta Repubblica, è emerso che la giunta capitolina vuole riqualificare e regolarizzare gli occupanti dello Spin Time Labs, occupato nel 2013, diventato famoso quando l’elemosiniere del Papa, Konrad Krajewskinel, nel 2019 staccò i sigilli del contatore ridando elettricità all’edificio. Questi provvedimenti evidenziano sempre di più l’abisso fra una destra che converge le forze nel contrastare l’illegalita e una sinistra che quell’illegalità invece la premia.