Rebellin, trovato il camionista che l’ha travolto: è un tedesco. In passato gli avevano ritirato la patente

È stato individuato il camionista che mercoledì ha travolto e ucciso l’ex campione di ciclismo Davide Rebellin, mentre era in bici sulla strada regionale 11, a Montebello Vicentino. Si tratta di un tedesco di 62 anni, con dei precedenti per omissione di soccorso e guida in stato di ebbrezza. Al momento, però, l’uomo non è stato fermato, ma denunciato a piede libero perché in Germania non esiste il reato di omicidio stradale.

Il tedesco si sarebbe accorto dell’incidente

L’uomo, sul quale in Italia oltre all’accusa di omicidio stradale pende anche quella di omissione di soccorso, dopo l’incidente non si era fermato e non era chiaro se si fosse accorto dell’accaduto o meno. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, però, si sarebbe accorto dell’accaduto e sarebbe sceso dal mezzo, avvicinandosi alla vittima, per poi ripartire immediatamente.

Filmati e testimonianze sull’investimento di Rebellin

L’autista è stato rintracciato dai carabinieri, che sono riusciti a risalire al camion attraverso alcune targhe possibili, ricostruite con l’ausilio dei filmati delle videocamere di sorveglianza del ristorante nei pressi dello svincolo dove si è verificato l’incidente e dei caselli autostradali. Alle riprese, si sono aggiunte le testimonianze oculari, fino all’individuazione dell’autista di quel mezzo rosso, anche grazie alla collaborazione delle forze dell’ordine tedesche, attraverso l’interessamento dell’Europol.

I precedenti di omissione di soccorso e guida in stato di ebbrezza

Il 50enne, secondo quanto riferito dall’Ansa, era già stato condannato in Italia, a Foggia, nel 2001, per essere fuggito dopo un incidente senza prestare soccorso alle persone coinvolte, con un pena poi estinta per il tempo trascorso. Inoltre, secondo altre fonti, nel 2014 la Stradale gli avrebbe ritirato la patente per guida in stato di ebbrezza.