Rai, la presidente Soldi smentisce il party notturno “inventato” da La Stampa: «Tutto falso, un insulto»

Sballi e bisbocce notturne per il numero uno della Rai? Ma quando mai. Marinella Soldi non ci sta e, presa carta e penna, scrive al direttore de La Stampa che oggi ospita un articolo di Niccolò Carrateli che descrive brindisi e sballi sfrenati fino a tarda notte in Viale Mazzini. “Già nel titolo l’affermazione falsa, denigratoria e fuorviante ‘Polemiche per il party notturno della presidente'”, così Soldi nella missiva in cui smentisce il contenuto dell’articolo. Riservandosi di valutare “ogni iniziativa a tutela” della sua persona.

Rai, Soldi: mai bisbocciato fino a tarda notte

“Se mai volessi dedicarmi a brindisi o balli sfrenati – dice la presidente Rai – certamente non sceglierei gli spazi dell’azienda. Un luogo che rispetto e nel quale svolgo con la massima dedizione le mie funzioni. L’unica baldoria che mi sia concessa lunedì 19 dicembre è stato un classico saluto augurale. Dalle 17 alle 18. Con il personale delle quattro Direzioni che a me afferiscono, nella Sala Arazzi di Viale Mazzini. Ciò che tutti i 90 presenti vi avrebbero confermato, se aveste avuto cura di effettuare verifiche”.

“Gli auguri da remoto con l’influenza”

Stupita dall’articolo insultante, aggiunge: “La mattina successiva, all’appuntamento per il tradizionale scambio di saluti tra i vertici e i primi dirigenti dell’azienda ho partecipato parlando da remoto. Perché costretta a letto da un’influenza. E qui, la speculazione sulla salute per poter insinuare l’intrigo, mi pare inqualificabile”. Quanto, infine, al nuovo contratto di servizio nessuna ‘bozza della Presidente’ è stata presentata, né, dunque, bocciata. Sono invece in corso, da mesi, interlocuzioni tra le parti, come necessario. Con riserva di valutare ogni iniziativa a tutela della mia persona. Saluti”.