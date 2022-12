Palamara prosciolto in appello per rivelazione di segreto d’ufficio con l’ex-Pg della Cassazione Fuzio

Arriva dalla Corte d’Appello di Perugia la conferma del proscioglimento dell’ex pm Luca Palamara dalle accuse di rivelazione di segreto d’ufficio in concorso con l’ex-Procuratore generale della Cassazione Riccardo Fuzio.

La decisione è arrivata dopo che la Procura Generale del capoluogo umbro aveva impugnato la sentenza del gup del Tribunale di Perugia che, il 15 ottobre 2021, aveva dichiarato il non luogo a procedere.

Secondo la sentenza del Tribunale perugino, la rivelazione delle notizie, comunicate il 3 aprile 2019 al collega Palamara da parte di Fuzio, quale componente del Comitato di Presidenza del Csm, non erano coperte da segreto d’ufficio, in quanto ancora non secretate dal Csm, per cui si è ritenuto che il fatto non sussiste.

Palamara, presente in aula, con i suoi difensori gli avvocati Roberto Rampioni e Benedetto e Mariano Buratti ha espresso soddisfazione per la conferma “di una assoluzione – sottolineano – del tutto ineccepibile in fatto e in diritto”.