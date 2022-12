Ortona, citta natale di Siffredi, premia il pornoattore: “Ha dato lustro alla città”… ma c’è chi dice no

Un premio a Rocco Siffredi perché ha dato lustro alla sua città natale, Ortona (Chieti). Il premio, anche se per ora solo annunciato, ha animato la discussione nella cittadina e fuori. Il sindaco Leo Castiglione ha infatti scelto di assegnare all’ex pornoattore il “Premio 28 dicembre”, conferito ogni anno dalla Municipalità a un concittadino che ha dato lustro alla città. Bei tempi quando si premiavano scienziati e letterati. A Ortona non ve ne sono o ne ve ne sono più, evidentemente, e dunque la giunta ripiega su Rocco Siffredi. Il premio si chiama 28 dicembre perché ricorda il lontano 28 dicembre 1943, quando i nazisti lasciarono la città.

In omaggio a un premio di tale importanza, Siffredi gli conferisce anche un alone etico e al Messaggero dichiara: “E’ un messaggio molto bello, rivolto ai giovani: fate quello che avete sempre desiderato. Fatelo con passione e siate tenaci, senza vergognarvi”, ha dichiarato Siffredi. Insomma, tradotto, il messaggio ai giovani sarebbe di dedicarsi alle arti amatorie con convinzione e tenacia. Suggerimento che di certo va premiato…

Ne è nato un dibattito, in consiglio comunale e sui social, su quanto e come il dare lustro al nome di Ortona, anche attraverso il cinema a luci rosse, possa essere degno di una onorificenza. Non ha dubbi il sindaco Castiglione: “Questo premio nasce per proiettare la nostra città su un livello internazionale e sicuramente Rocco Tano (vero nome di Siffredi ndr.) rappresenta un personaggio conosciuto in una platea che va oltre i confini nazionali”. La consegna del premio avverrà Il 28 dicembre presso il Teatro Tosti con la conduzione del giornalista e direttore Rete 8 Carmine Perantuono.