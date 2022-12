Notte di voti alla Camera e di generosità al Bambin Gesù: FdI in prima fila per donare il sangue

Oggi è la vigilia di Natale. Tutti che stanno correndo per poter rendere perfetto quello che è il giorno di festa per eccellenza. La Camera dei Deputati ha approvato la Finanziaria, ed è partito anche il tam-tam degli auguri che arrivano sui telefoni dove ci viene augurata gioia e serenità.

La frenesia è palpabile, i negozi e le vie del centro restituiscono immagini di un popolo che si è riappropriato della possibilità di vivere liberamente questa ricorrenza. Poi capita che al Centro Trasfusionale del Bambin Gesù al Gianicolo ci sia il pienone. In una straordinaria gara di generosità donatori e personale sanitario collaborano per offrire speranza anche nel giorno della vigila di Natale.

Per rendere concreta l’opportunità di aiutare gli altri, in particolare i malati pediatrici oncologici, questa bellissima umanità fa una gara di sorrisi, e mentre le sacche di prezioso sangue, plasma e piastrine si accumulano, il personale e i veterani dell’associazione ti fanno sentire come a casa. Nella saletta colazione Paolo, dopo aver donato per l’ennesima volta le piastrine (dicono che sia vicino a 100 donazioni), condisce con marmellata e cioccolata fatti in casa un meraviglioso pandoro. Tra i tanti volontari dei sorrisi anche due parlamentari, che hanno deciso di concludere il loro impegno prenatalizio donando sangue, ed anche qualche pensiero per il personale e i piccoli pazienti.

Ed è da questo che vorrei partire per riflettere su quanto tutto rimarrebbe inutile, superficiale e consumistico, se ignoriamo che solo impegnandoci per chi ha bisogno, possiamo davvero festeggiare. I due deputati di Fratelli d’Italia, Antonio Giordano (anche lui veterano) e Luca Sbardella (nella foto in alto con il personale sanitario e i medici del Bambin Gesù e in basso mentre si sottopongono alla donazione), che invece di andare a dormire dopo la lunga notte insonne sui banchi della Camera, sono insieme a tanti in fila per donare, partecipando ad un inconsueto presepe insieme allo straordinario staff dell’ospedale. Donare il sangue deve sempre più diventare una consuetudine per tutti.

Grazie a tutti quelli che alla vigilia di Natale scaldano i cuori.