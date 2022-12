Noi, attenti a una politica sulla salute mentale, vogliamo discontinuità rispetto al passato

In queste ore la maggioranza ha dimostrato sensibilità inserendo nella manovra il bonus psicologo. Siamo, però, certamente consapevoli che si debba fare altro sulla strada di una buona politica della salute mentale.

Lo ha detto il presidente Meloni, prima a un’intervista sul mensile Brain, poi soprattutto durante l’insediamento del governo alle Camere.

Ho posto personalmente la questione di ridefinire il tavolo operativo sulla psichiatria in maniera del tutto discontinua rispetto a quanto fatto nel passato. Proporremo la presenza di tecnici di alto livello e lo studio, anche attraverso un confronto con le Regioni, di misure opportune e incisive.

Oltre alle patologie più conclamate, che meritano una capacità di investimento adeguata, c’è anche l’esigenza di affrontare disagi comuni e resi ancora più pervasivi dalla pandemia che interessano ampie fette della popolazione.

Salute mentale, il ministro Schillaci ha la giusta sensibilità

In questo ambito, così come in tutti i settori medici, ci si trova di fronte alle carenze di organico, di ogni genere, frutto di disattenzioni che provengono, addirittura, dagli anni Novanta. Il governo, pur in condizioni economiche non certo floride, ha aumentato di due miliardi di euro la dotazione del Ssn. Il ministro Schillaci ha la giusta sensibilità, così come il viceministro Gemmato, per affrontare con un approccio diverso una situazione che richiede la giusta attenzione. Si è manifestata la possibilità di istituzione dell’agenzia della salute mentale ma, al di là dei nomi, sarà importante fare emergere la sostanza e rendere operativo un sostegno pubblico diffuso che oggi c’è ma che va supportato operativamente.

Disponibili a discutere con l’opposizione nell’interesse collettivo

Siamo sul pezzo, come si dice in gergo giornalistico, disponibili a ogni discussione con le forze di opposizione, nell’interesse collettivo che non deve avere colori politici ma va difeso e tutelato senza distinzioni.

*Vice presidente gruppo parlamentare Fratelli d’Italia Camera dei deputati