Nigeriano con precedenti blocca un autobus urlando “sono evaso dal Beccaria”: denunciato

Ha costretto alcuni passeggeri di un autobus di Milano a scendere precipitosamente mentre urlava di essere “evaso dal Beccaria” di Milano il nigeriano fermato dai carabinieri.

Ma, in realtà, la risorsa boldriniana che ieri notte ha scatenato il panico fra le persone a bordo del mezzo non aveva nulla a che vedere con i fuggitivi del carcere minorile, tre dei quali sono ancora in fuga.

Per questo un 27enne nigeriano, con precedenti, è stato denunciato la notte scorsa dai carabinieri del nucleo radiomobile di Milano con l’accusa di interruzione di pubblico servizio proprio per aver costretto l’autista ad interrompere la corsa.

Il blitz del nigeriano è avvenuto attorno alle 2 di notte in viale Bligny, zona Bocconi.

È lì che l’autista dell’autobus di linea urbana 71 è stato costretto ad arrestare la corsa del mezzo a causa di quel nigeriano molesto che urlava a bordo al punto da portare i passeggeri ad una fuga precipitosa e impaurita.

Una volta giunti sul posto i militari hanno bloccato il nigeriano accertando la sua identità e riscontrando così la sua estraneità ai fatti relativi alla maxi-evasione dal carcere Beccaria.

Il nigeriano ha poi riferito di essere dolorante a un piede senza specificarne il motivo, per cui è stato trasportato in codice verde presso l’ospedale Fatebenefratelli. Il servizio di trasporto, a causa dei fatti, è rimasto interrotto per circa 50 minuti fino a quando non è stato poi ripristinato.