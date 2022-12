Musumeci: «C’è un preoccupante clima d’odio. Chi è nelle istituzioni sia responsabile»

Passare dallo sgomento per i morti alla «prevenzione strutturale», ripensando il codice della Protezione civile. Nello Musumeci, che della Protezione civile è ministro, insieme alle politiche per il Mare, illustra il suo programma per evitare che si ripetano tragedie come quelle di Ischia, che «è solo l’ultima delle centinaia di calamità che registriamo nell’ultimo decennio». «Siamo un popolo che soffre di amnesia: piangiamo i morti, contiamo i danni, ma il giorno dopo dimentichiamo il perché. Vorrei – spiega il ministro – che la prevenzione strutturale del territorio diventasse la priorità di ogni pubblica amministrazione. Individuare la fragilità e intervenire subito per mitigarne il rischio, coinvolgendo la popolazione in una capillare campagna di sensibilizzazione. Ogni cittadino ha il diritto di sapere se convive con il rischio».

Il lavoro di Musumeci per arrivare alla «prevenzione strutturale del territorio»

Dunque, «il codice di Protezione civile deve essere ripensato in alcune parti», ha chiarito il ministro in una lunga intervista con La Verità, nella quale si ricorda che Musumeci ha immediatamente incardinato il lavoro per un cambio di passo complessivo cha va dalla riattivazione del fondo per la Protezione civile fermo al 2009 all’incremento delle risorse per ristorare chi viene colpito da calamità naturali, dalla maggiore prevenzione degli incendi agli interventi contro la siccità. Un piano complessivo per la Protezione civile in cui sono centrali i governi locali del territorio, dei quali Musumeci ha già incontrato i rappresentanti. «L’autonomia è nel mio codice genetico di siciliano. Ma attenzione: l’autonomia della responsabilità, non quella del privilegio, come spesso è accaduto nella mia isola. Troveremo il giusto punto di equilibrio fra le Regioni, senza creare ulteriori occasioni di diseguaglianze tra Nord e Sud», ha spiegato il ministro, parlando più in generale della riforma.

La portata strategica del Piano del Mare

Quanto al mare, l’altra delega di sua competenza, Musumeci ha ricordato che la “blue economy” «pone l’Italia tra gli Stati leader per varie filiere, dal trasporto marittimo alla cantieristica navale, al turismo costiero». «Serve una strategia complessiva e specifica che tutti definiremo con il Piano del mare, affidato al coordinamento e alla programmazione di questo nuovo ministero, tanto voluto da Giorgia Meloni», ha chiarito, ricordando anche che «l’Italia conta in Europa se ha un ruolo nel Mediterraneo». «In questo mare che cambia noi possiamo diventare riferimento strategico per l’energia, per gli scambi commerciali e per i migranti, se Bruxelles dovesse recepire le proposte che da tempo avanziamo su quel fronte. L’Unione europea non ha mai avuto successo nella sua politica mediterranea. Anzi, credo non abbia mai avuto una politica per il Mediterraneo».

Il Ponte sullo Stretto per fare del Sud Europa la «base logistica del Mediterraneo»

«È il momento di recuperare», ha chiarito Musumeci, sottolineando il miglioramento dei rapporti tra Roma e Bruxelles, ribadendo la necessità di modificare il Pnrr, per «non sprecare la preziosa occasione che questo strumento di finanziamento consente, soprattutto nel Mezzogiorno» e ricordando come anche il Ponte sullo Stretto rientro nel contesto delle opportunità di sviluppo che vengono dal Mediterraneo e rappresentano una grande occasione per l’Italia a partire dal Sud. «Voglio sperare che il ponte si realizzi. Serve a fare del Sud Europa la base logistica del Mediterraneo. È da sempre un obiettivo della destra, sin dal tempo del Msi. Il governo di Giorgia Meloni -ha sottolineato – lo ha riproposto con forza ed è naturale che a seguire il dossier sia il ministro delle Infrastrutture».

Musumeci sulle minacce a Meloni e Crosetto: «Dalla sinistra atteggiamento ipocrita»