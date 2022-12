Modena, romeno sale sul treno per uccidere la donna che lo ha rifiutato. Un 15enne sventa l’omicidio

Sul treno per uccidere. Un uomo d’origine romena avrebbe dovuto incontrare a Modena una donna conosciuta su un sito di incontri . Ma quest’ultima, dopo aver notato atteggiamenti violenti, ha cancellato l’appuntamento. Lui, con precedenti giudiziari, è andato di matto. E con l’intenzione di ucciderla ha preso un treno da Misiano Adriatico, dove è residente, per raggiungere la città emiliana, armato di un coltello da cucina. E salito su un treno regionale ma si è addormentato quasi subito, pertanto, invece di scendere alla stazione di piazza Dante, è arrivato a Fiorenzuola, nel Piacentino. Ha preso quindi un altro treno per tornare indietro e raggiungere la sua meta.

