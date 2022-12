Migranti, tragedia al Cpr di Brindisi. Fiamme nella struttura: un morto e un intossicato

Dramma nel Centro di permanenza per il rimpatrio di Restinco, in provincia di Brindisi. Un immigrato è morto in seguito a un incendio divampato intorno alle 13 nella struttura mentre dormiva. Un altro, presumibilmente il responsabile del rogo, è rimasto intossicato. Ma le sue condizioni non sono gravi.

Rogo al Cpr, un morto e un ferito

Secondo una prima ricostruzione, ad appiccare le fiamme all’interno del Cpr sarebbe stato un ospite della stessa struttura. A quanto si apprende dalle prime notizie sulla dinamica della tragedia un immigrato ha appiccato l’incendio e un altro migrante è morto intossicato dal fumo. L’incendio sarebbe stato acceso da un uomo originario del Gambia come forma di protesta. La vittima, invece, sarebbe del Marocco e avrebbe poco meno di 40 anni. Le fiamme sarebbero partite da un materasso e si sarebbero poi propagate velocemente. L’incendio ha sprigionato molto fumo che ha intossicato il migrante che è morto. La persona rimasta ferita è stata medicata in ospedale ed è stata dimessa poco dopo. Sul posto i vigili del fuoco del Comando provinciale di Brindisi, la polizia e le autoambulanze del 118.