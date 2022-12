Meloni rende omaggio al carabiniere eroe Pitzeri che aveva salvato una donna: “Grazie per il coraggio”

“Grazie per il coraggio, l’umanità e lo spirito di abnegazione. Eroe”. L’omaggio del premier Giorgia Meloni, su Facebook, è per Francesco Pitzeri, carabiniere della sezione Radiomobile di Verbania, che qualche giorno fa ha salvato una 26enne che voleva gettarsi da un ponte. Il suo racconto era stato commovente ed emozionante. “‘L’ho presa al volo e stretta in un abbraccio come se fosse stata mia figlia (…) Continuava a ripetere che voleva farla finita. Che non aveva motivi per vivere, che voleva buttarsi giù. Anche quando la tenevamo stretta sul ponte. Ero in borghese, non mi sono qualificato perché non sapevo come potesse reagire ma le ho detto che i problemi sono risolvibili’, aveva detto ai giornali il carabiniere della sezione Radiomobile di Verbania.

Il carabiniere Francesco Pitzeri e il salvataggio eroico della donna che voleva suicidarsi

Il fatto era accaduto venerdì pomeriggio, poco dopo le 14. Il carabiniere stava tornando a casa, ma mentre attraversava in auto il ponte di via Passarella aveva notato una donna oltre il parapetto, pronta a lanciarsi nel vuoto. Aveva deciso di fermare la vettura, si era avvicinato alla giovane e, insieme a un altro automobilista nel frattempo sopraggiunto sul posto, l’aveva bloccata, salvandola.