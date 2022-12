Meloni a Tirana: “I Balcani occidentali possono contare sull’Italia. Abbiamo tanti progetti in comune”

“I Balcani occidentali possono contare sull’Italia”. Così Giorgia Meloni al suo arrivo a Tirana per il vertice Ue-Balcani, dopo essere stata accolta dal premier albanese Edi Rama. “Penso che abbiamo una grande responsabilità con i Paesi della regione”, ha aggiunto il premier. “Soprattutto dopo l’aggressione russa contro l’Ucraina è molto importante rafforzare il processo di adesione dei paesi nell’Ue. E ci sono molti temi su cui vogliamo lavorare insieme. Come l’economia, la cyber sicurezza e molti altri su cui l’Italia è pienamente impegnata”. Meloni ha confermato la volontà di fare il massimo sui molti temi su cui stiamo discutendo, tra cui il roaming e altro.

Meloni: i Balcani posso contare sull’Italia

A margine del vertice Ue-Balcani a Tirana è stato firmato l’accordo sul roaming per la riduzione delle tariffe telefoniche. Presenti alla firma i vertici delle istituzioni europee, dei sei Paesi della regione e gli operatori telefonici. Si tratta di “un passo importante per una maggiore integrazione”, ha commentato il presidente del Consiglio europeo Charles Michel. Sottolineando il valore dell’intesa per “le aziende, i contatti tra le persone ed il turismo”.

Convegno sul ruolo dell’Albania in Europa

In programma anche un convegno sul cammino europeo dell’Albania, dal titolo “What does Albania bring to Europe? Exploring and enhancing a narrative of the mutual benefit of EU integration”. Organizzato dall’Albanian Institute for International Studies in collaborazione con l’ambasciata d’Italia a Tirana, la delegazione dell’Unione Europea e l’ambasciata di Spagna. L’obiettivo è ambizioso: approfondire il valore aggiunto strategico che l’Albania può apportare all’Ue una volta completato il processo di adesione. L’Italia ha sempre sostenuto il percorso di adesione all’Ue dell’Albania e degli altri Paesi dell’area, in quanto vantaggioso non solo per i Balcani Occidentali ma anche per la stessa Unione europea.