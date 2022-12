Manovra, Vespa zittisce i gufi: “La corsa contro il tempo c’era anche con governi in carica da anni” (video)

“Sulla Legge di Bilancio si è sempre fatta la corsa, anche con governi in carica da anni”. Siamo nella norma. Bruno Vespa, ospite di “Coffe Break”, rimette nella giuste proporzioni i contorcimenti delle opposizioni sul presunto ritardo con cui sta andando in porto la prima manovra economica del governo Meloni. Per il conduttore di “Porta a Porta” non c’è alcuna anomalia, anzi, siamo nel rispetto, per così dire di una ritualità a cui dovremmo essere abituati con tutti gli esecutivi. Se non fosse per gli strepiti strumentali della sinistra e dei gufi che evocano l’esercizio provvisorio, quasi come punizione per gli italiani.

Vespa zittisce la Malpezzi: “Sulla Manovra si è sempre fatta la corsa”

Prosegue Vespa, rinfrescando la memoria anche alla Malpezzi presente in studio: per quanto riguarda la manovra, “Una delle due Camere ha sempre protestato per avere dovuto ratificare in fretta e furia la legge di Bilancio. E con questo governo in carica da due mesi effettivi facciamo tutto questo ‘ambaradan’?”, tuona con sobrietà ma con decisione Vespa.

Manovra, Vespa: “Spiragli di collaborazione con l’opposizione ci sono”

“Francamente era scontato. Anzi, C’è stato anche qualche spiraglio di collaborazione con l’opposizione. La retromarcia su Pos è stata una retromarcia virtuosa, a mio avviso”, sostiene. Infatti, al momento le notizie da fonti del governo informano che potrebbe slittare di alcune ore l’arrivo della legge di bilancio in aula della Camera, previsto per domani, mercoledì 21, alle 13. L’ipotesi, dunque è quella di un approdo del testo nel pomeriggio intorno alle 17, per poi dare il via alla discussione generale. E, il giorno successivo, a una maratona che si protrarrà anche in notturna tra giovedì e venerdì, per approvare la manovra alla Camera entro il 23 sera. Il governo dunque cerca di stringere i tempi. La stessa Giorgia Meloni aveva annunciato qualche giorno fa che se necessario avrebbe lavorato anche il giorno di Natale per portare in porto la manovra. Per cui, chi sostiene che il dialogo con l’opposizione non ci sia stata non dice il vero.

Ferretti: “La capacità della Meloni di cambiare in corsa è segno di intelligenza politica”

Anche il professore Andrea Ferretti, economista docente alla Luiss, si sofferma sulla capacità di recepire la necessità di aèportare cambiamenti da parte del premier. “E segno di intelligenza politica”, ha rimarcato il docente.