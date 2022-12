Manovra, al Senato rush finale con pantomima: l’opposizione occupa la Commissione. Giovedì la fiducia

È atteso per giovedì entro le 12 il via libera definitivo del Senato sulla manovra, sulla quale domani il governo apporrà la fiducia. Il voto finale inizialmente era stato ipotizzato intorno alle 20 di domani, ma un ritardo nell’arrivo della relazione tecnica del Mef al testo approvato alla Camera ha determinato lo slittamento. La decisione è stata assunta all’unanimità dalla conferenza dei capigruppo, appositamente riconvocata. Dunque, è arrivata senza particolari scossoni. L’opposizione, però, l’ha rivendicata come un proprio successo, dopo aver drammatizzato la situazione dando vita a una occupazione simbolica della commissione Bilancio.

L’opposizione occupa la commissione Bilancio

«Abbiamo imposto un principio salutare in democrazia, che ci vuole un tempo congruo per le discussioni quando si è all’opposizione quando si è maggioranza, non si può cambiare a seconda delle collocazioni del momento», ha sostenuto la capogruppo del Terzo Polo, Raffaella Paita, sostenendo che come opposizioni «siamo state unite nel condividere questa battaglia e abbiamo raggiunto un piccolo ma significativo risultato, quello di far rispettare la democrazia in questa Aula parlamentare». In realtà, come registrato dalla stessa capogruppo del Pd, Simona Malpezzi in occasione della richiesta di riconvocare la capigruppo, «la disponibilità dei commissari di maggioranza di poter avere un tempo congruo per poter trovare delle misure comuni» era già stata manifestata.

Ciriani: «Garantiti gli spazi per l’opposizione: disponibilità di tempi superiore alla maggioranza»

Già prima dello slittamento di un giorno, inoltre, il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, aveva chiarito che «gli spazi per l’opposizione sono stati garantiti, perché il calendario prevede una disponibilità di tempi superiore a quelli della maggioranza. È garantito anche il diritto della maggioranza di chiudere in tempo».

Una sceneggiata buona per qualche selfie

Insomma, più che a sostenere una decisione che di fatto era condivisa anche dalla maggioranza, l’occupazione della Commissione Bilancio è servita all’opposizione per scattare col telefonino qualche foto buona per un titolo, dando una grana ai commessi costretti a ricordare ai senatori che non era un comportamento consentito.

Giovedì il voto di fiducia per il via libera definitivo alla manovra

La nuova tempistica prevede, dunque, che domani la manovra approdi nell’Aula del Senato alle 10 per la discussione generale, al termine della quale verrà posta la fiducia. Poi, giovedì mattina, a partire dalle 9, inizieranno le dichiarazioni di voto sulla fiducia, seguite dalla chiama e quindi dal voto finale sul provvedimento. Infine, entro le 12 dovrebbe arrivare il via libera definitivo.