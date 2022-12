Macron, ancora possibile un negoziato con Putin. E a Biden: torniamo ad essere fratelli in armi

Emmanuel Macron ritiene che sia ancora possibile un negoziato con Putin per porre fine all’invasione dell’Ucraina, definita, dal presidente francese, “un grosso errore”. E lo dice in un’intervista alla Abc mentre si trova in visita negli Usa, accolto, lui e la moglie Brigitte, da Joe Biden e dalla consorte Jill.

Macron, tuttavia, ha sottolineato che “una pace giusta non è una pace che può venire imposta agli ucraini”. E che “una pace giusta non è una pace che a medio o lungo termine non sarebbe accettata da una delle due parti”.

A Biden il presidente francese, accolto in pompa magna alla Casa Bianca, dice che, “con il ritorno della guerra sul suolo europeo, dopo l’aggressione della Russia all’Ucraina e alla luce delle molteplici crisi che le nostre nazioni e le nostre società si trovano ad affrontare, dobbiamo tornare ad essere fratelli d’armi”. Brothers in Arms , come il titolo del celebre quinto album dei Dire Straits.

“È estremamente importante avere uno stretto coordinamento tra noi su queste diverse questioni. Vogliamo risolvere le conseguenze dirette e indirette della guerra sulle nostre economie e sulla nostra gente”, ha sottolineato Macron. Che ha poi ringraziato il presidente americano e la first lady per “la meravigliosa cena che abbiamo avuto ieri, per l’amicizia e per la qualità delle discussioni che abbiamo e per le decisioni comuni che prendiamo in questo momento così difficile”.

Una sviolinata ipocrita visti i temi sul tavolo. Macron, da buon francese, ha fatto un paio di uscite tutt’altro che amichevoli, come per segnare alcuni punti fermi e perimetrare l’iperattivismo di Biden in politica estera e in economia.

I due sono stati a cena, con le rispettive consorti, in un famoso ristorante italiano di Georgetown “Fiola Mare“.

“Accogliamo degli amici in città”, ha twittato Joe Biden a corredo della foto della cena che lui e Jill Biden hanno avuto con Emmanuel e Brigitte Macron.

La foto mostra le due coppie sorridenti intorno al tavolo del ristorante famoso per i suoi ricercati piatti di pesce e la sua vista sul fiume.

A cena finita, le prime ad uscire sono state le first lady‘, chiacchierando come due vecchie amiche. Poi i presidenti, con Macron che è apparso parlare in modo animato. I due non hanno risposto alle domande dei giornalisti che li aspettavano all’uscita ed hanno chiesto se avessero “risolto le differenze sui sussidi”.

Poco prima di incontrarsi a cena con Biden e signora, il presidente francese, parlando durante una colazione a Capitol Hill, ha contestato i sussidi da 396 miliardi di dollari all’industria Usa previsti dall’Inflation Reduction Act fatta approvare da Biden.

“Sono super aggressivi nei confronti delle nostre imprese”, favorendo i prodotti made in Usa, ha denunciato Macron.