L’Ue approva il tetto al prezzo del gas. Pichetto: una vittoria dei cittadini italiani ed europei

“Dopo mesi di stallo – commenta il sottosegretario Givanbattista Fazzolari – un importante segnale di responsabilità da parte dell’Unione europea. Con l’intesa sul price cap a 180 euro a megawattora registriamo un cambio di passo significativo in favore di famiglie ed imprese per fronteggiare il caro energia. Usciamo così da una lunga fase di inerzia che rischiava di minare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni europee. È una vittoria frutto della tenacia e della credibilità del governo Meloni e, in particolare, dell’ottimo lavoro svolto dal ministro Pichetto Fratin e da Roberto Cingolani, oggi consulente per l’energia del presidente Meloni”.

Il prezzo di 180 euro al megawattora, approvato oggi a Bruxelles, è “sicuramente più basso rispetto a quello con cui si era cominciata la discussione”. Tuttavia “rimane un prezzo alto rispetto ai prezzi industriali”, ha commentato il presidente di Arera (autorità per l’energia elettrica e il gas), Stefano Besseghini. Besseghini afferma che si tratta di “un prezzo che deve inevitabilmente confrontarsi con i mercati internazionali e con il Gnl; ci sono -osserva- tutta una serie di parametri“. E “trovare un equilibrio non era facile”. Ora, dice, “vediamo quale sarà l’evoluzione, come reagirà il mercato e gli effetti che si determineranno nel medio periodo. Certamente -conclude- in qualche maniera gli scambi verranno mitigati”. Con le temperature rigide di queste settimane – ha continuato – “sicuramente i prezzi, soprattutto nel gas, ne risentiranno”. “Adesso -spiega Besseghini- entriamo nella parte vera dell’inverno in cui le temperature sono più rigide e la domanda è più alta”. Certamente, avverte, “gli stoccaggi con l’ottobre-novembre che abbiamo avuto e con l’attività in controflusso che si è fatta non sono messi malissimo però un incremento dei prezzi ci sarà”.