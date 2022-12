Lazio, campagna elettorale del centrodestra: sul tavolo liste, programmi e iniziative allo studio

Il centrodestra fa quadrato intorno a Francesco Rocca, candidato alla presidenza della Regione Lazio. L’alleanza pensa infatti a una conferenza stampa unitaria – magari alla presenza dei big di Fdi, Lega e Fi – possibilmente prima dell’Epifania per lanciare la corsa dell’ex presidente della Croce rossa italiana. “La presentazione del candidato ci sarà, a stretto giro”, assicura all’Adnkronos Paolo Trancassini, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia per il Lazio. Due le date su cui starebbero incrociando le agende: più probabilmente il 3 gennaio, al massimo il giorno dopo.

Lazio, si riflette sulla lista del presidente

Sul tavolo, poi, ci sarebbe anche il nodo della cosiddetta lista del presidente: Rocca ci starebbe pensando, ma all’interno della coalizione si paventa il rischio che una lista civica con il nome del governatore possa ‘svuotare’, ovvero togliere voti, alle liste dell’alleanza.

Meloni in campagna elettorale? Per ora fa il premier

Altro tema che tiene banco è la presenza o meno di Meloni in campagna elettorale. Nel corso della conferenza stampa di fine anno, a chi le chiedeva se si spenderà in prima persona per la corsa di Rocca, la premier e leader di Fdi ha risposto: “Sono convinta che il modo migliore di fare campagna elettorale sia continuare a fare bene il proprio lavoro. E’ la prima volta che faccio il presidente del Consiglio: guardo cosa hanno fatto i miei predecessori e mi regolo di conseguenza…”.

“Giorgia Meloni – osserva Trancassini – in questo momento fa il presidente del Consiglio, la politica è fatta di azioni e concretezza. Quello che sta facendo per noi è già molto importante da un punto di vista della crescita della nazione e della credibilità del nostro partito. Non mi pongo il problema se farà un comizio o meno. Anche ieri in conferenza stampa, Meloni ha dimostrato di essere persona di una statura politica molto importante”.

Rocca: la Regione Lazio deve ripartire dopo un decennio di immobilismo

Da parte sua Francesco Rocca sente sulle spalle tutta la responsabilità “non solo per consolidare la vittoria del 25 settembre ma soprattutto – ha sottolineato in una intervista a Libero – per aiutare una Regione che da dieci anni è completamente ferma e che per questo motivo ha bisogno di una ‘rivoluzione buona’ sotto il profilo del fare, del rilancio di un tessuto che si sta decomponendo. Proprio perché le Regioni hanno competenze sulla vita quotidiana della gente intendo mettere a disposizione tutta l’esperienza che ho maturato nelle strutture, negli enti e nelle aziende che ho avuto la responsabilità di guidare in questi anni”.