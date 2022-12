“L’amore è una cosa meravigliosa”: la festa della canzone (e della poesia) napoletana firmata Cirillo e Lanza

Musica, testi declamati, assoli, citazioni illustri, ma anche battute e gag, mai volgari, nel segno del divertimento e della poesia: nello spettacolo musicale “L’amore è una cosa meravigliosa“, andato in scena l’11 novembre scorso a Napoli, all’Auditorium Salvo D’Aquisto, i due protagonisti, Peppe Cirillo e Bruno Lanza, si sono mossi nel cerchio magico dei sentimenti, creando piccoli varchi spazio temporali nei quali hanno accolto colleghi, umoristi, amici, ognuno con una propria testimonianza artistica antica o moderna in stile open show di Broadway.

La sala piena e l’ovazione finale ha suggellato la riuscita di un progetto nato dalle idee e dalle note di due musici-amici napoletani, Peppe Cirillo, cantautore romantico e suadente, e Bruno Lanza, autore di testi importati per voci notissime ma anche chansonnier in prima persona. Un duo targato Napoli ma in grado di cimentarsi con platee nazionali di massimo livello. Non a caso, lo spettacolo “L’amore è una cosa meravigliosa” verrà trasmesso il giorno 14 febbraio 2023 su Radio Rai 2, non a caso, appunto, nel giorno della Festa degli Innamorati. Nei testi dei due autori, tanta Napoli, ma anche l’amore universale che si consuma nella gioia e nel dolore e che a volte se ne va, nella disperazione di chi prova con gentilezza a trattenerlo, come canta Peppe Cirillo in uno dei suoi pezzi più famosi.