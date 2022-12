“La vostra difesa è la nostra missione”: l’emozionante video natalizio dell’Esercito italiano (video)

“In occasione delle festività natalizie l’Esercito ha diffuso un video che testimonia l’impegno della forza armata per garantire la sicurezza del nostro Paese in Italia e all’Estero. Accompagnati dalla musica della Banda dell’Esercito, vengono rappresentati i principali impegni, assicurati anche nel periodo delle festività, come le operazioni, i concorsi di pubblica utilità e le numerose attività addestrative. Attraverso queste immagini il personale dell’Esercito intende augurare il meglio a tutti gli italiani per le prossime festività, ricordando come “la vostra difesa è la nostra missione”.