La Rowling apre un “rifugio” per le donne vittime di abusi: “Io stessa sopravvissuta a una violenza”

A Edimburgo, sua città natale, la scrittrice scozzese J.K. Rowling, autrice della saga di Harry Potter, finanzia un nuovo ‘rifugio’ per donne. Beira’s Place, che prende il nome dalla dea scozzese dell’inverno, offrirà sostegno e supporto a donne dai 16 anni in su che hanno subito violenza sessuale o abusi in qualsiasi momento della loro vita. Il centro aprirà i battenti nel 2023 e sarà interamente gestito con personale femminile.

Rowling apre un centro a supporto delle donne a Edimburgo

J.K. Rowling ha dichiarato che Beira’s Place sarà un servizio di supporto e di difesa. “Essendo io stessa una sopravvissuta a una violenza sessuale – ha detto la scrittrice – so quanto sia importante che le vittime abbiano la possibilità di usufruire di un’assistenza incentrata sulle donne e fornita dalle donne in un momento così vulnerabile. Spero che Beira’s Place consentirà a un maggior numero di donne di elaborare e recuperare il proprio trauma”. Il servizio sarà guidato da un consiglio di amministrazione di cinque donne esperte nell’affrontare i traumi. Vi parteciperanno la stessa J.K. Rowling, Rhona Hotchkiss, ex direttrice del carcere femminile di Cornton Vale; Johann Lamont, leader del Labour scozzese dal 2011 al 2014; la dottoressa Margaret McCartney, medico di base, accademica e giornalista; e Susan Smith, direttrice del gruppo For Women Scotland.

Un team di specialiste sulla violenza sessuale

Il team professionale di sole donne sarà guidato da una direttrice generale, Isabelle Kerr, e da una vice direttrice generale, Susan Domminney. Le due donne hanno più di 30 anni di esperienza di lavoro in organizzazioni specializzate come il Glasgow and Clyde Rape Crisis, un centro di accoglienza e trattamento per le donne che hanno subito stupri e violenze sessuali.

Rowling, il centro si chiama “Beira’s Place, la dea scozzese dell’inverno

Situato nel cuore della capitale scozzese, il centro aprirà le sue porte nel corso del prossimo anno per valutazioni e appuntamenti riservati. Il nome Beira è stato scelto come omaggio alla dea scozzese dell’inverno. La Rowling che nn rinunci a riferimenti mitici, ha spiegato che “Beira governa la parte oscura dell’anno e passa il testimone a sua sorella, Bride, quando torna l’estate. Beira rappresenta la saggezza, il potere e la rigenerazione delle donne. È una forza che resiste nei momenti difficili, ma il suo mito contiene la promessa che non dureranno per sempre”.