Kenya, liberate in un blitz 2 italiane catturate da al-Shabab con un finto posto di blocco

Due ragazze italiane che erano state prese in ostaggio con un rapimento-lampo in Kenya del gruppo terroristico di al-Shabab, legato ad al-Qaeda, sono state liberate dalla polizia di Nairobi, assieme ad altre due persone, nella foresta di Witu all’interno della contea di Lamu dopo un intenso scontro a fuoco.

Nell’operazione che ha portato alla liberazione delle due donne sono anche stati recuperati, sostiene la polizia, anche due corpi senza vita, uccisi da miliziani di al-Shabab che, per portare a compimento il sequestro, si erano travestiti da ufficiali delle Kdf, le Forze di Difesa del Kenya.

Indossando le divise dei militari, i terroristi di al-Shabab avevano costruito un finto posto di blocco illegale nell’area di Witu, come spiega il sito Internet Tuko.ke , sulla costa keniota, a circa 250 km dal confine con la Somalia.

Una delle due donne liberate possiede anche un passaporto statunitense.

L’ambasciata italiana a Nairobi ha seguito da vicino il caso, in stretto contatto con l’Unità di Crisi della Farnesina a Roma e ha offerto assistenza alla donna tramite il console onorario a Malindi, Ivan Del Prete.

I terroristi di Al-Shabaab sono fuggiti dopo un breve scontro a fuoco con la polizia keniota.

Secondo un rapporto della polizia, due corpi sono stati recuperati anche da un camion durante l’operazione organizzata in mattinata dagli ufficiali dell’Unità di servizio generale, dell’Unità di spiegamento rapido e delle Forze di difesa del Kenya.

L’allarme era partito ieri sera da alcuni ufficiali della Gsu che, mentre viaggiavano verso Mokowe, sono incappati in un posto di blocco illegale messo in piedi da una decina di presunti miliziani di Al Shabaab travestiti da ufficiali della Kdf.

“Quando abbiamo raggiunto la foresta di Witu, intorno alle 17 e 45, abbiamo incontrato – raccontano gli agenti partiti in mattinata in direzione di Mokowe – un posto di blocco costruito da 10 sospetti miliziani camuffati come ufficiali della Kdf. Avevano fermato circa 4 veicoli prima del nostro arrivo. E hanno sparato diversi colpi contro il nostro veicolo”.

“Ci siamo messi al riparo e abbiamo risposto al fuoco – ricostruiscono gli agenti kenyoti – costringendoli a fuggire nella foresta mentre ci sparavano. Abbiamo, poi, chiesto rinforzi che sono arrivati ​​più tardi”

La polizia ha recuperato una berlina colpita da diversi colpi di arma da fuoco ma non c’era alcun occupante all’interno. Recuperata anche una motocicletta bruciata e il cui proprietario è stato trovato sul posto.