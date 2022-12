Ischia, non c’è tregua: allerta frane dalla mezzanotte. Nuove disposizioni per la sicurezza

Le abbondanti piogge previste a partire dalla mezzanotte sull’isola di Ischia potrebbero provocare nuove frane nella zona di Casamicciola. Italo Giulivo, capo della Protezione civile della Campania, ha dato l’allerta nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta per illustrare i provvedimenti presi alla luce della nuova allerta meteo. “Piogge come quelle previste, se si verificheranno in modo concentrato, potrebbero provocare nuovi effetti al suolo”, ha spiegato. E dunque “innescare ulteriori frane determinando una situazione di pericolosità”. Per questo “l’invito della protezione civile regionale è quello di allontanarsi dalle abitazioni che dalle analisi sono state classificate come rosse e andare negli alberghi”, ha concluso Giulivo.

Ischia, a Casamicciola possibili nuove frane

Per cui un nuovo provvedimento che proroga l’obbligo di allontanamento dei cittadini dalle abitazioni che si trovano nella zona rossa di Casamicciola è stato emanato alla luce della nuova allerta meteo arancione diramata dalla Protezione civile della Campania. Ad annunciarlo è stato il commissario straordinario, Giovanni Legnini, nel corso di una conferenza stampa. “Si tratta di una ordinanza che conferma la precedente di allontanamento dagli edifici della zona rossa – ha spiegato Simonetta Calcaterra, commissario prefettizio del comune di Casamicciola -. Che è tuttora in vigore non essendo intervenuta alcuna revoca. Ma nonostante ciò, abbiamo ritenuto di dovere confermare il contenuto della precedente ordinanza, che contiene l’invito a residenti zona rossa di allontanarsi”.

Ischia, nuova allerta frane: le disposizioni del Commissario per i cittadini

Il commissario Calcaterra ha poi ricordato le due modalità previste per l’allontanamento dalle abitazioni: “Sia con l’individiuazione di un centro di raccolta in piazza Marina a Casamicciola. Qui i cittadini possono recarsi per dichiarare la loro disponibilità ad andare in albergo o collocarsi autonomamente da parenti o amici. Troveranno una navetta che li accompagnerà. Una seconda possibilità di sistemazione è facilitata dall’utilizzo di un numero verde 800850114; chiamando il quale si può avere notizia della struttura alberghiera dove è possibile recarsi o con mezzi propri o con la navetta. Sulle strade della zona rossa circoleranno tre auto munite di megafono che trasferiranno ai cittadini tutte le comunicazioni necessarie”.

“In questa ordinanza c’è un richiamo all’articolo 650 del codice penale che prevede l’obbligo di ottemperare agli ordini impartiti dall’autorità e un invito stringente al cittadino. Questa volta l’invito è formulato in maniera più decisa, ed è rivolto ai cittadini a tutela della sicurezza: speriamo che chi si trova ancora negli appartamenti si decida a lasciarli”, ha sottolineato Calcaterra, informando che “anche la statale 270 dalla mezzanotte sarà chiusa”. Il commissario ha infine comunicato “la proclamazione per domani, sabato 10 dicembre del lutto cittadino per i funerali che si svolgeranno alle 11 nel comune di Ischia e alle 16 a Lacco Ameno delle vittime della frana che ancora non hanno avuto sepoltura”.