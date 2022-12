Influenza, in calo il numero dei casi. Da metà ottobre ha colpito oltre 6 milioni di italiani

Continua in maniera più decisa il calo del numero di casi di sindromi simil-influenzali (Ili) in Italia. Nei giorni a ridosso del Natale era stato superato il picco. Nella 51esima settimana del 2022, cioè dal 19 al 25 dicembre, l’incidenza è pari a 13,1 casi per mille assistiti: erano 15,2 nella settimana precedente. Si torna dunque in una “fascia di intensità media”. E i casi stimati di sindrome simil-influenzale, rapportati all’intera popolazione italiana, sono circa 772.000 negli ultimi 7 giorni monitorati. E’ il quadro che emerge dall’ultimo bollettino dei medici sentinella della rete Influnet, diffuso dall’Istituto superiore di sanità.

Il numero di sindromi simil-influenzali è sostenuto, oltre che dai virus influenzali, anche da altri virus respiratori tra i quali il virus respiratorio sinciziale, nei bambini molto piccoli, e il Sars-CoV-2, segnala il report. Sul fronte della sorveglianza virologica durante la settimana 51 del 2022 sono stati segnalati, attraverso il portale InfluNet, 1.581 campioni clinici ricevuti dai diversi laboratori afferenti alla rete e, tra i 1.402 analizzati, 414 (29,5%) sono risultati positivi al virus influenzale.

Nell’ambito di questi campioni analizzati, 127 (9%) sono risultati positivi per Sars-CoV-2, mentre 287 sono risultati positivi per altri virus respiratori, in particolare: 214 (15%) Rsv, 40 (2,8%) Rhinovirus, 12 metapneumovirus, 11 coronavirus umani diversi da Sars-CoV-2, 5 virus Parainfluenzali e 5 Adenovirus.

Scendono infine da 5 a 3 le regioni italiane in cui l’incidenza dell’influenza australiana ha superato la soglia di “massima intensità”. Sono Piemonte, Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo, secondo quanto emerge dall’ultimo bollettino dei medici sentinella della rete Influnet, diffuso dall’Istituto superiore di sanità (Iss).

Finora sono in totale circa 6,1 milioni gli italiani che da metà ottobre si calcola siano stati messi a letto dall’influenza o da una sindrome similinfluenzale. E’ il bilancio temporaneo dall’inizio della sorveglianza che emerge dall’ultimo bollettino dei medici sentinella della rete Influnet, diffuso dall’Istituto superiore di sanità. Nella 51esima settimana del 2022, dal 19 al 25 dicembre, l’incidenza è “in calo in tutte le fasce di età, maggiormente in quelle pediatriche – rileva l’Iss – Risultano tuttavia più colpiti” sempre “i bambini al di sotto dei 5 anni d’età in cui l’incidenza è pari a 38,7 casi per mille assistiti, ma in deciso calo rispetto al dato della settimana scorsa: 45,9/mille”.