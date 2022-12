Il Papa: ho già firmato le mie dimissioni se dovessero intervenire impedimenti medici

“Ho già firmato le mie dimissioni“. Lo “confessa” papa Francesco in una intervista al quotidiano spagnolo Abc. E spiega di avere consegnato il foglio all’ex segretario di Stato Tarcisio Bertone. “Le firmai e gli dissi: ‘In caso di impedimento per motivi medici o che ne so, ecco le mie dimissioni. Le avete già’. Non so a chi l’abbia data il cardinale Bertone, ma gliel’ho data io quando era segretario di Stato”.

“E’ la prima volta che lo dico”, sottolinea Bergoglio, e poi con la sua solita ironia, aggiunge: “Ecco perché lo dico. Ora qualcuno andrà a chiederlo a Bertone: ‘Dammi il pezzo di carta!’. Probabilmente lo ha consegnato al cardinale Pietro Parolin, nuovo segretario di Stato”.

Entro due anni una donna alla guida di un dicastero

Il Papa afferma anche che entro due anni una donna potrebbe guidare uno dei 19 dicasteri della Curia. “Ne ho una in programma per un dicastero che sarà vacante tra due anni – aggiunge – Nulla impedisce a una donna di dirigere un dicastero in cui un laico può essere prefetto”, dice Bergoglio, spiegando che dipende dal tipo di dicastero, perché “se si tratta di un dicastero di carattere sacramentale, deve essere presieduto da un sacerdote o da un vescovo”.

Benedetto XVI è un “santo che vive nella contemp0lazione”

Parlando del papa emerito afferma ancora: Benedetto XVI “è un santo. E’ un uomo di alta vita spirituale”. “Vado a trovarlo spesso – racconta – e ne esco edificato dal suo sguardo trasparente. Vive nella contemplazione… È di buon umore, è lucido, molto vivo, parla piano ma segue la conversazione. Ammiro la tua intelligenza. È grande”.

Gli auguri per gli 86 anni con una torta sacher da parte dei vescovi austriaci

Il Papa ha compiuto 86 anni sabato 17 dicembre. I vescovi austriaci in visita ‘ad Limina’ gli hanno regalato una Sacher. Un compleanno vissuto nella preoccupazione per la guerra in Ucraina. Da metà febbraio, ancora prima dell’invasione russa, ad oggi, ci sono stati oltre 130 interventi da parte di Francesco per aiutare la pace. L’8 dicembre, il Pontefice non ha trattenuto le lacrime nell’atto di devozione alla Madonna pensando alla guerra in Ucraina che ancora imperversa.

Nell’intervista che il Papa ha fatto con la Abc, infine, Si è parlato anche del suo ginocchio. In proposito, Bergoglio ha affermato : “Sto già camminando, la decisione di non operarmi si è rivelata giusta. Si governa con la testa, non con il ginocchio”.