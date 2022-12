“Il dono immenso dell’ingratitudine” di Carmela Mascio: un libro che fa riflettere

In tanti alla presentazione – nella sala cinema del VI Municipio di Roma – del volume “Il dono immenso dell’ingratitudine”, il sesto lavoro della scrittrice Carmela Mascio (edito dalla Città del Libro). Grazie allo stile lineare, graffiante, incalzante e accattivante, il libro non permette pause nella lettura. Quando si sceglie un libro lo si fa per curiosità, per l’autore oppure perché vogliamo essere vissuti da quanto leggeremo. “Il dono immenso dell’ingratitudine” risponde a questa ultima intenzione.

Il libro sorprende il lettore disincantandolo e costringendolo a ricredersi sul fatto che non è vero che “è così e sempre lo sarà”. Carmela Mascio riesce a dimostrare proprio il contrario costringendoci ad uscire dalla comodità morale ed intellettuale. Tutto ruota intorno alla “coerenza”, una virtù che porta i protagonisti del libro a diventare, loro malgrado, dei veri eroi del dovere attraverso il dono dell’ingratitudine.

Falcone, Livatino, Puglisi, Moro… persino Giuda Iscariota. La raccolta spinge a fare una seria e pratica riflessione sulle esistenze in maniera garbata ma inequivocabile. Tutto gira attorno al concetto che la vita non è quello che succede, ma come si reagisce a quello che succede.