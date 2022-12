Grosseto, molesta ragazzi su un autobus e palpeggia una minorenne: bloccato dai carabinieri

Importunava donne e studenti su un autobus di linea di Grosseto solitamente affollato di scolaresche. I militari dell’Arma di della città avevano ricevuto diverse segnalazioni. Secondo cui un uomo a bordo sul bus che transita per Ribolla, frazione del comune di Roccastrada, dava fastidio ai ragazzi. Gli utenti della linea, soprattutto alcune mamme avevano lanciato l’allarme per il disagio.

Molesta e palpeggia in autobus studenti. L’allarme delle mamme

L’uomo avrebbe avuto comportamenti poco graditi verso i ragazzi che si recavano a scuola. Li avvicinava con scuse banali e mettendoli in forte imbarazzo. Almeno in un caso, avrebbe addirittura avvicinato una ragazza minorenne tentando prima un approccio, toccandole poi le gambe. Molti i testimoni ascoltati. Le voci si erano sparsa nella frazione di Ribolla e ciò aveva sollecitato in modo particolare i carabinieri, che si sono mossi con celerità. Sono stati infatti loro con un lavoro certosino a raccogliere tutti gli elementi utili: hanno deciso di effettuare un servizio dedicato, finalizzato al rintraccio e all’identificazione della persona in questione.

Il lavoro di pedinamento dei carabinieri di Grosseto

Una paziente attesa, fino a quando hanno notato e bloccato l’uomo proprio mentre era sulla stessa linea dove era stato più volte segnalato. L’uomo non ha fatto rimostranze di alcun tipo né opposto nessuna resistenza ai militari, che lo hanno così condotto in caserma per una compiuta identificazione. Sono attesi provvedimenti da parte della magistratura.