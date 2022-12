Grecia, pacco insanguinato all’ambasciata ucraina. Stesso mittente tedesco dei precedenti

Un pacco insanguinato è stato recapitato alla rappresentanza diplomatica ucraina in Grecia. Lo ha annunciato oggi la stessa ambasciata di Kiev nella capitale ellenica rivelando di aver ricevuto il pacco “insanguinato”, analogo a quelli già recapitati in altre sedi diplomatiche ucraine all’estero nei giorni scorsi.

Il portavoce del ministero degli Esteri ucraino, Oleg Nikolenko, ha svelato su Facebook che il pacco è stato consegnato in mattinata.

Il mittente, ha aggiunto Nikolenko, “è lo stesso di quelli degli altri pacchi”: “arriva da un concessionario della Tesla della città tedesca Sindelfingen”, nel Land del Baden-Württemberg, circa 15 chilometri a sud-ovest di Stoccarda.

“L’indirizzo è lo stesso degli altri e la polizia ha aperto un’indagine”.

In totale finora risultano finora 33 casi di minacce registrati in 17 paesi, ha fatto presente il portavoce del ministero degli Esteri ucraino, Oleg Nikolenko citando le parole del ministro degli Esteri ucraino, Dmitro Kuleba: “Non importa quanto i nemici cerchino di intimidire la diplomazia ucraina, non avranno successo perché lavoriamo per ottenere la vittoria”.

Nei giorni scorsi diversi pacchi bomba – uno è esploso ferendo un vigilante – sono stati recapitati a varie sedi diplomatiche, come l’ambasciata ucraina a Madrid, E, inoltre, è stato compiuto un attentato incendiario contro l’ambasciatrice italiana in Grecia,m, Susanna Schlein, sorella di Elly Schlein.

Gli investigatori sospettano che dietro gli attentati ci sia la mano della galassia anarchica uscita allo scoperto a ridosso della sentenza contro il leader Alfredo Cospito, detenuto in regime speciale.