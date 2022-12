“Giornata nazionale dei figli d’Italia”: arriva il ddl di FdI al Senato: le associazioni entusiaste

Da Fratelli d’Italia ai… “figli d’Italia“. Spunta a Palazzo Madama un disegno di legge targato Fdi per l’istituzione della “giornata nazionale dei figli d’Italia”. L’idea è del senatore Andrea De Priamo, che figura come primo firmatario del ddl depositato lo scorso 28 dicembre. “E’ una proposta che nasce dall’interlocuzione con alcune associazioni che si occupano dalla famiglia”, spiega all’Adnkronos l’esponente del partito di Giorgia Meloni. “L’intenzione – prosegue – è quella di dedicare una giornata ai figli, sulla scia della festa del papà e della mamma“. E anche di quella dei nonni. La giornata nazionale viene istituita per il 15 giugno. “Per noi la famiglia è centrale. Per questo abbiamo pensato a un riconoscimento per i figli, con interventi che vanno dalle borse di studio all’introduzione di un premio nazionale da assegnare a chi si sia reso protagonista di azioni meritorie, iniziative creative”.

Le associazioni plaudono alla giornata nazionale dei figli d’Italia

L’idea è piaciuta ed è stata sostenuta da diverse associazioni, che invitano a sostanziare ulteriormente l’idea di famiglia. “E’ un’iniziativa ammirevole che apprezziamo e condividiamo”, commenta Antonio Affinita, direttore generale del Moige-movimento genitori. “Il Moige sottoscrive l’iniziativa sottolineando l’importanza di dover sviluppare attività che mettano al centro dell’agenda e della riflessione politica l’attenzione ai minori, l’attenzione ai figli. Quello dei minori è un tema delicato e che merita una maggiore attenzione e quindi non possiamo che condividere la proposta invitando tutti i politici ad arricchirla da atti concreti e risorse miranti a sostenere i minori in Italia”.

Ass. Famiglie numerose: “Speriamo l’idea sia accolta trasversalmente

“Idea condivisibile. Speriamo venga accolta in modo trasversale” si augurano chiacchierando con l’Adnkronos Alfredo e Claudia Caltabiano, coppia presidente di Anfn: l’associazione che raduna e da voce alle famiglie numerose in merito alla proposta di istituire la ‘giornata nazionale dei figli d’Italia’. “Mai come in questo momento i figli rappresentano un bene prezioso per l’Italia, in quanto rappresentano il futuro della nostra nazione. L’idea di istituire la giornata nazionale dei figli è quindi assolutamente condivisibile. Auspichiamo che venga accolta in maniera trasversale e non ideologica, perché i figli sono un bene di tutti noi, un bene comune da tutelare”.

Giorgio Ceccarelli ( I love papà): “Una battaglia iniziata da 12 anni”

Non nasconde la sua soddisfazione per la presentazione del disegno di legge targato Fdi Giorgio Ceccarelli. Presidente dell’Associazione ‘I Love papà’, promotore e ideatore dell’iniziativa che da dodici anni si batte per la creazione della ‘Festa nazionale dei figli’; da affiancare a quella del papà, della mamma e dei nonni. “Finalmente – sottolinea Ceccarelli all’Adnkronos – la nostra proposta approda in Parlamento e speriamo che possa arrivare una approvazione rapida e trasversale. La prima volta che abbiamo presentato la nostra idea – spiega – risale al 2010, durante una manifestazione sotto Montecitorio. L’ho riproposta poi su facebook e ha riscosso notevole interesse e diverse adesioni. Purtroppo in Parlamento non è mai iniziata un discussione, speriamo che ora sia diverso”.