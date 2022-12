Giorgia Meloni: “Vinta la battaglia in Ue a favore dell’agroalimentare italiano”. De Carlo: “non è più l’Italietta”

Rivendica di aver difeso il Made in Italy e l’agroalimentare vincendo in Europa la battaglia a favore dei cibi e dei vini italiani, Giorgia Meloni. Che, nell’ormai consueto appuntamento social ‘gli appunti di Giorgia‘, dedica uno spazio ai nostri agricoltori e al loro impegno quotidiano.

“È stata la settimana in cui, a livello europeo, siamo riusciti a vincere la battaglia per non mettere il vino e la carne tra i prodotti considerati nocivi per la salute – rivendica con orgoglio Giorgia Meloni. Una battaglia che ci consente di difendere le nostre eccellenze agroalimentari e il made in Italy: è un risultato che abbiamo portato a casa e siamo molto soddisfatti”.

Il riferimento del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è allo stralcio dei testi discriminatori nei confronti di carne e vino da parte della Commissione Ue per quel che riguarda i cosiddetti “programmi di promozione Ue 2023 legati al Regolamento 1144/2014”.

“Più giro per il mondo e più mi rendo conto di quanta voglia di Italia ci sia nelle altre nazioni, di quanto il nostro lavoro e le nostre eccellenze vengano visti positivamente – dice Giorgia Meloni nel video in cui fa il punto degli obiettivi raggiunti dal suo governo. – È un elemento sul quale bisogna ragionare, per valorizzare ancor di più la nostra presenza come nazione: nei rapporti internazionali possiamo essere estremamente importanti e centrali”.

“I tempi sono cambiati. Il ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare difende il prodotto italiano e i risultati si vedono – dice il presidente della Commissione Industria Commercio e Agricoltura del Senato Luca De Carlo commentando l’intervento di Giorgia Meloni e la battaglia vinta in Ue a tutela della produzione agricola italiana- Non è più l’italietta in Europa ma Nazione che è al fianco di chi produce”.