Giorgia Meloni con Mattarella alla Prima della Scala. E Sala vuole un chiarimento su Sgarbi…

Ci sarà anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla Prima del Teatro alla Scala il 7 dicembre prossimo. Un evento che inaugurerà la stagione 2022/2023 con l’opera russa ‘Boris Godunov’ firmata da Modest Musorgskij. Ad annunciarlo è stato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala.

Sala vuole parlare dello stadio e di Sgarbi

Replicando ai cronisti che gli chiedevano se la premier avesse risposto alla lettera in cui le chiedeva conto delle deleghe del sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, Sala ha sottolineato: “Non mi ha risposto. Vorrà dire che vedendola alla Scala il 7 dicembre chiederò lumi”.

Al centro della discussione c’è lo stadio di San Siro, che sarà con tutta probabilità abbattuto per fare spazio al nuovo impianto voluto da Inter e Milan, ma che Sgarbi è pronto a salvare anche attraverso un vincolo.

L’evento culturale più importante dell’anno, la Prima della Scala, vedrà protagonisti il direttore musicale Riccardo Chailly, il regista Kasper Holten e un cast di cantanti straordinari capitanato da Ildar Abdrazakov.

Oltre a Mattarella e Meloni ci sarà anche Ursula von der Leyen

Oltre alla premier Meloni, saranno presenti sul palco reale della Scala il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Solitamente – scrive Il Giorno – “il protocollo prevede che alla Prima sia presente o il presidente del Consiglio o il Capo dello Stato ma la presenza di entrambe le cariche istituzionali non è tuttavia un unicum nella storia del Teatro. Nel 2011 Mario Monti, habitué del Piermarini, era stato immortalato sul palco reale accanto all’allora presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, assieme alle relative consorti”.

La premier e i colori “pastello”

Ci sarà, immaginiamo, grande attenzione per il look di Giorgia Meloni in quell’occasione anche se la stessa premier in più occasioni ha dato modo di far capire che le interessa più la sostanza della forma. Una delle caratteristiche del suo successo popolare. In ogni caso già fioccano analisi sui suoi outfit istituzionali. Tipo quella di Guia Soncini, che si rammarica perché la premier non osa più i colori pastello, prediligendo il nero e il blu. Salvo poi essere smentita nella conferenza stampa di presentazione della manovra in cui Meloni ha bisticciato con i giornalisti. Indossava una giacca rosso corallo. Un bel colore solare che induce all’ottimismo.