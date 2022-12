Germania, “talpa” russa arrestata a Berlino. Il portavoce di Scholtz: «Caso molto serio»

È «molto serio» il caso della “talpa” della Russia nel Servizio federale per le informazioni (Bnd), l’agenzia di intelligence esterna della Germania. È quanto dichiarato dalla viceportavoce del governo tedesco, Christiane Hoffmann. Com’è noto, ieri il Bnd ha scoperto tra i propri funzionari una “talpa” di un’agenzia di intelligence russa, probabilmente il Servizio per le informazioni internazionale (Svr). La spia è stata arrestata su mandato della Procura generale federale (Gba) con l’accusa di tradimento, in quanto sospettata di aver trasmesso ai propri referenti russi segreti di Stato, tra cui informazioni sulla situazione in Ucraina. La Hoffmann ha anche dichiarato che l’esecutivo del cancelliere Olaf Scholz fornirà «pieno sostegno» agli inquirent.

La “talpa” avrebbe fornito a Mosca notizie sull’Ucraina

Sia la Cancelleria federale sia Scholz, ha precisato la viceportavoce, sono stati informati della scoperta della spia al servizio della Russia nel Bnd «nelle fasi iniziali». In ogni caso, ha aggiunto, è molto importante che non trapeli nulla in grado di fornire informazioni alla Russia. Non è ancora del tutto chiaro se la “talpa” abbia fornito a Mosca dati dei servizi segreti dei Paesi alleati della Germania. Non è noto quali funzioni l’agente svolgesse all’interno del Bnd. Secondo alcune indiscrezioni, potrebbe trattarsi di un capo sezione del dipartimento per la ricognizione tecnica del servizio, ricattato dall’intelligence russa. Tra le competenze del reparto rientra l’intercettazione delle telecomunicazioni all’estero.

L’allarme dai servizi segreti di un Paese alleato

Intanto, sono in corso le indagini su un secondo agente del Bnd. Non si tratterebbe di un’altra “talpa” russa, ma di un funzionario su cui l’arrestato avrebbe tentato di scaricare i sospetti sul proprio conto. Come rivelato dal settimanale Der Spiegel, a smascherare la spia sarebbe stata un’agenzia di intelligence di un Paese alleato della Germania. Questo servizio avrebbe individuato documenti sulla Russia inequivocabilmente di pertinenza del Bnd «nell’apparato» di Mosca. Allertata, l’agenzia di intelligence esterna tedesca ha avviato le indagini che hanno portato alla cattura della spia ingaggiata dalla Russia.