Francia, otto condanne per la strage di Nizza del 2016. Pene dai due ai 18 anni di carcere

Arrivano in Francia le condanne per l’attentato di Nizza. La Corte d’assise speciale di Parigi ha condannato gli otto imputati per la strage del 14 luglio 2016, festa della presa della Bastiglia in Francia, strage costata la vita a 86 persone, a pene comprese fra i due e i 18 anni di carcere. Quel giorno sulla Promenade des Anglais di Nizza, Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, un franco-tunisino di 31 anni, seminò morte e terrore scagliando il camion che guidava sulla folla riunita per i fuochi d’artificio e i concerti della festa nazionale francese. L’uomo, che fu ucciso nei minuti seguenti all’attentato dalla polizia, investì la folla procedendo a zig-zag e sparando all’impazzata dal finestrino.

Francia, le condanne per la strage di Nizza

Mohamed Ghraieb, Ramzi Arefa, e Chokri Chafroud, i tre principali accusati, sono stati riconosciuti colpevoli di associazione a malfattori terroristi, vale a dire con l’autore della strage, Mohamed Lahouaiej Bouhlel, ucciso dalla polizia al termine della sua folle corsa alla guida di un camion. I primi due sono stati condannati a 18 anni e Chafroud a 12. Artan Henaj, Enkeledja Zace e Maskim Celaj sono stati condannati rispettivamente a otto, cinque e tre anni di prigione. I due ultimi imputati sono stati condannati a tre e due anni di carcere.

Nell’attacco morirono 86 persone: sei gli italiani

Nell’attacco terroristico del 14 luglio 2016 morirono 86 persone, tra cui sei italiani, mentre altre 450 rimasero ferite, tra cui altri quattro italiani. Il maxi processo per l’attentato terroristico di Nizza, è iniziato lo scorso 5 settembre a Parigi, nella stessa enorme aula bunker costruita nel palazzo di Giustizia per celebrare il processo agli attentati del 13 dicembre 2015 a Parigi. Durante il processo i familiari delle vittime sono stati sentiti come testimoni.