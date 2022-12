Francia-Marocco, dopopartita di fuoco: morto un 14enne a Montpellier. Scontri a Parigi e a Nizza

Un ragazzo di 14 anni è morto a Montpellier durante gli scontri del dopo partita Francia-Marocco. La prefettura dell’Heraut ha fatto sapere che l’adolescente è stato investito da un veicolo a La Paillade dopo la partita valida per le semifinali dei Mondiali 2022 e vinta dalla nazionale francese. Il ragazzo ha subito un arresto cardio-circolatorio. Ricoverato al pronto soccorso, è deceduto poco dopo. I media francesi raccontano – riporta Open– che circola un video che mostra un gruppo di tifosi che tenta di afferrare e strappare una bandiera francese da un’auto.

Francia-Marocco: muore investito un 14enne a Montpellier

Il conducente – testimonierebbe il video- allora tenta un’inversione a U per scappare e nella manovra investe una persona. Sempre secondo i media francesi l’auto è stata ritrovata successivamente nel quartiere. «L’indagine della polizia sta procedendo rapidamente sotto la direzione della procura», ha fatto sapere la prefettura. Il canale francese Bfmtv scrive che il ragazzo sarebbe stato investito da un automobilista attualmente ricercato. Il veicolo è stato trovato dagli inquirenti e messo sotto sequestro.

Francia-Marocco: dopopartita di fuoco

Per quanto la partita si stata sostanzialmente corretta sotto il profilo sportivo, il dopo partita è stato purtroppo funestato dagli incidenti verificatisi in varie zone della Francia tra i sostenitori marocchini e quelli dei campioni del mondo in carica. Dopo il fischio finale dell’arbitro la situazione è degenerata in molte piazze e strade transalpine. Già nei giorni scorsi i tifosi marocchini si erano resi protagonisti di intemperanze, figlie della gioia per il successo sulla Spagna prima e sul Portogallo. Dopo la partita contro la squadra di Ronaldo a farne le spese fun un ragazzo accoltellato nelle vie di Milano. Ma a Montpellier si è arrivati alla tragedia. Immediati sono stati i sopccorsi i soccorsi, riporta Fanpage- con il 14enne che è stato trasferito in ospedale in codice rosso. Ma è deceduto poco dopo. La polizia sta indagando sull’accaduto, fondamentale l’ausilio delle telecamere per fare definitiva chiarezza su quanto accaduto.

Incidenti anche a Parigi e a Nizza: scontri con la Polizia

Alcuni scontri tra tifosi francesi e supporter marocchini si sono registrati a Parigi, sugli Champs Elysees, al termine della partita. Lo riporta Rainews 24. “La forze dell’ordine in tenuta antisommossa sono intervenute con i gas lacrimogeni per impedire il lancio reciproco di pietre e fumogeni. Circa 40 persone sarebbero state fermate. A Nizza, un fotografo dell’Afp ha raccontato che dopo la partita sono stati dati alle fiamme dei bidoni dell’immondizia. Anche a Lione la polizia ha usato i gas lacrimogeni quando i tifosi hanno iniziato a far esplodere petardi nella centrale Place Bellecour.