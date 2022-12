Eurofighter precipitato, ritrovato morto il capitano Altruda. Meloni: grande tristezza

È stato ritrovato morto, nella notte, il capitano Fabio Antonio Altruda, pilota dell’Eurofighter del 37º Stormo dell’Aeronautica militare italiana precipitato ieri mentre rientrava all’aeroporto di Trapani Birgi.

Il corpo di Altruda, 33 anni, originario di Caserta, è stato individuato e poi recuperato ancora all’interno del velivolo finito nell’alveo di un fiume, a Locogrande in una zona agricola a circa 2 miglia a sud est della base aerea siciliana dell’Aeroporto Trapani-Birgi, a pochi chilometri a nord di Marsala.

Sul posto, insieme a vigili del fuoco e forze dell’ordine, sono intervenute immediatamente squadre di soccorso e team di specialisti dell’Aeronautica militare che stanno continuando ad operare per mettere in sicurezza e circoscrive l’area dell’impatto.

L’allarme era scattato alle 18 e un elicottero del Centro Sar è immediatamente decollato dalla base di Trapani per localizzare la zona precisa dell’impatto e per la ricerca del pilota

Il caccia, è stato poi ritrovato dall’elicottero HH139 del Centro Search and Rescue di Trapani che ha sorvolato l’area dove l’incidente ha causato piccoli focolai d’incendio, si è disintegrato nell’impatto con il suolo: rottami infuocati sono stati ritrovati anche a diverse centinaia di metri di distanza.

Di certo non c’è stato alcun alert lanciato prima dello schianto.

L’Eurofighter pilotato da Fabio Antonio Altruda stava partecipando ad una esercitazione partita dalla base di Trapani Birgi quando è precipitato.

L’Aeronautica militare ha fatto sapere che “avvierà, già nelle prossime ore, un’inchiesta di sicurezza del volo” sull’Eurofighter precipitato.

Quel che è certo che il capitano Fabio Antonio Altruda, in forza al 37esimo Stormo di Trapani dal marzo del 2021, aveva all’attivo centinaia di ore di volo, molte delle quali effettuate anche in operazioni fuori dai confini nazionali in attività di air policing Nato. Si era arruolato con il Corso regolare Ibis 5 dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli nel 2007.

“Ci riempie di tristezza la notizia della morte del Capitano Fabio Antonio Atruda, il giovane pilota del 37mo Stormo scomparso nell’incidente aereo nei pressi di Trapani durante una missione di addestramento – dice il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. – A nome del governo esprimo le mie più profonde condoglianze e la mia vicinanza alla famiglia e all’Aeronautica militare”.

“Desidero esprimere a nome della Difesa e mio personale i sentimenti del più profondo cordoglio ai familiari del capitano pilota Fabio Antonio Altruda, tragicamente scomparso nella giornata di ieri – ha detto, subito dopo il ritrovamento del corpo di Fabio Antonio Altruda, il ministro della Difesa Guido Crosetto. – Con grande dolore ho appreso della ferale notizia. Oggi tutta la Difesa si stringe in un ideale abbraccio alla famiglia e agli affetti più cari del capitano Altruda, con la promessa che non saranno lasciati mai soli. Ho espresso al generale Luca Goretti, capo di Stato maggiore dell’Aeronautica militare, le mie più sentite condoglianze per la grave perdita”.

“Sentimenti di profondo cordoglio per la morte del Capitano pilota dell’Aeronautica Militare Fabio Antonio Altruda avvenuta ieri in un tragico incidente aereo a Trapani – scrive il sottosegretario alla Difesa e senatrice di Fratelli d’Italia, Isabella Rauti. – Nell’apprendere la dolorosa notizia, mi unisco al dolore dei familiari del giovane Ufficiale. Al capo di Stato maggiore dell’Aeronautica militare, generale di Squadra aerea Luca Goretti, e alle donne e uomini dell’Arma azzurra esprimo la mia più commossa vicinanza per la perdita di un servitore del Paese”.

“Desidero esprimere le mie sincere condoglianze alla famiglia del Capitano pilota Fabio Antonio Altruda, tragicamente scomparso nell’incidente aereo occorso nei pressi di Trapani – scrive in una nota il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ex-ministro della Difesa. – Ai vertici dell’Aeronautica militare, delle Forze armate e del ministero della Difesa, va la mia vicinanza”.