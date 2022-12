Esce il “Libro dei Fatti 2022” dell’Adnkronos: il volume per leggere il presente e capire i suoi protagonisti

Una copertina gialla e azzurra, come la bandiera dell’Ucraina, e 962 pagine che raccontano gli eventi principali dell’anno. È il Libro dei Fatti 2022, edito da Adnkronos libri. Il volume, che da 32 anni rappresenta un compendio di tutto quanto c’è da sapere e ricordare fra le principali notizie italiane e internazionali, in questa edizione, oltre a raccogliere i fatti più rilevanti del 2021, dà conto anche degli eventi più significativi dell’anno in corso, con un focus sulla politica che contempla anche la nascita del governo Meloni.

L’omaggio del “Libro dei Fatti” all’Ucraina: la copertina gialla e azzurra

In copertina, su quello sfondo che richiama il sostegno al popolo ucraino, si trovano Papa Francesco, Joe Biden, Ursula von der Leyen e Volodymyr Zelensky, personaggi-chiave del conflitto russo-ucraino al centro del volume, insieme ad altri grandi protagonisti delle cronache nazionali e globali: Samanta Cristoforetti, Gianmarco Tambieri e Marcel Jacobs, re Carlo III, Sergio Mattarella, ma anche Amadeus e Fiorello.

Marra: «Capire i protagonisti dei fatti per capire i grandi cambiamenti storici»

«In 32 anni di continuità editoriale con il Libro dei Fatti ci siamo resi conto che comunque motore e filo conduttore del racconto di un anno non sono solo le notizie, ma le persone, donne e uomini, che di questi fatti sono protagonisti. Ed è verso di loro che dovremmo porre l’attenzione, soprattutto se ci interessa comprendere i grandi cambiamenti storici», ha spiegato il presidente del Gruppo Adnkronos, Giuseppe Marra.

Il “Libro dei Fatti” si apre con il discorso di Giorgia Meloni alla Camera

Il Libro dei Fatti, che è disponibile in versione cartacea in libreria e online nei formati digitali, si apre con un estratto del discorso di insediamento di Giorgia Meloni e prosegue con i principali eventi italiani, dalla nascita del governo Draghi alla fine del primo mandato di Mattarella, dall’introduzione del green pass alla tragedia del Mottarone. E poi, ancora, tra le altre notizie, i successi sportivi dell’Italia, la nascita di Ita, l’elezione di Biden, il ritiro delle truppe dall’Afghanistan, la fine dell’era Merkel, la scarcerazione di Patrick Zaki.

Una “enciclopedia” del nostro tempo

Il volume, che rappresenta una vera e propria enciclopedia del nostro tempo, sempre ricca di dati, informazioni, curiosità e ricorrenze, è arricchito da una riflessione del professore di Scienza politica all’Università di Perugia, Alessandro Campi, il quale rileva tra l’altro che «il 2022 ha confermato che non viviamo nella società del rischio o in quella liquida», ma «nella società dell’allarme e della minaccia permanenti» e si sofferma sul ruolo e le azioni dei leader mondiali, dal Papa a Biden, da Ursula von der Leyen a Zelensky che «del 2022 è stato l’emblema, la personificazione, il riassunto tragico. Un comico eletto quasi per caso, o forse per sbaglio, rivelatosi padre della patria e simbolo di resistenza di un intero popolo».

Da Campi a Descalzi e Starace: i contributi che aiutano a capire le notizie

Numerosi poi i contributi a firma di alcuni dei maggiori protagonisti della scena politico-economica italiana: dall’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, a quello dell’Enel, Francesco Starace, che aprono lo speciale sulla sostenibilità. Come lo scorso anno, inoltre, il Libro dei fatti, presenta anche uno speciale sul Covid.