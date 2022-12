Energia, Barbaro: “L’Italia ha la grande occasione di diventare hub del gas europeo”

“La capacità di questo governo di guardare al futuro è evidente anche in tema energetico”. E’ il ragionamento di Claudio Barbaro, sottosegretario all’Ambiente e alla Sicurezza energetica. “Stiamo affrontando un momento di grande emergenza pianificando interventi a breve, medio e lungo termine. Con scelte strategiche in grado di posizionare l’Italia in un ruolo di primo piano per un riequilibrio del mercato energetico anche in un’ottica di maggiore sicurezza. Diversificazione e sostenibilità degli approvvigionamenti”, questa la strategia dell’esecutivo, dice Barbaro, che giorni fa ha partecipato a nome del governo alla Riunione ministeriale dell’East Mediterranean Gas Forum (Emgf), al Cairo.

Energia, Claudio Barbaro: “Scelte strategiche per il futuro”

L’impegno per l’energia si sta svolgendo “in coerenza con quanto promesso in campagna elettorale. Oggi, il premier Giorgia Meloni ha annunciato di aver sbloccato un contributo, di oltre 300 milioni, che consentirà di connettere, con un’infrastruttura strategica, l’Italia e la Tunisia sul piano energetico. Con le recenti e importanti scoperte di gas naturale nell’area del Mediterraneo, l’Italia ha la grande occasione di diventare hub del gas europeo”, aggiunge. Un traguardo su cui il premier si è soffermata con grande soddisfazione durante i sui “Appunti” in collegamento in diretta con i cittadini dai social.

Energia: “La grande occasione di diventare hub del gas europeo”

“E’ stato sbloccato il contributo di oltre 300 milioni che consente di connettere con una infrastruttura strategica l’Italia e la Tunisia sul piano energetico. L’Italia sempre più hub di approvvigionamento energetico d’Europa”. Dunque, “Nel dramma della situazione energetica – ha aggiunto – noi abbiamo una grande occasione. Se lo facciamo con intelligenza, collaborando con le nazioni del Mediterraneo, potremo avere un ruolo strategico”. Una risposta concreta da parte del governo rispetto alla fase critica che stiamo attraversando, che rafforzerà la nostra indipendenza.