E ora accusano lo staff di Trump di aver “bruciato carte nel caminetto”. Ma quali?

E ora accusano il capo-staff di Donald Trump di aver bruciato ripetutamente carte nel caminetto senza, tuttavia, riuscire a specificare di quali documenti si trattasse.

Secondo le trascrizioni delle dichiarazioni rese davanti al comitato 6 gennaio, una specie di plotone di esecuzione composto in maggioranza da democratici e da due repubblicani nemici di Trump, Cassidy Hutchinson, ex-assistente della Casa Bianca durante la precedente amministrazione repubblicana, ha affermato di aver visto l’allora capo dello staff Mark Meadows bruciare spesso documenti durante le ultime settimane del suo mandato.

Hutchinson, una delle testimoni principali delle udienze pubbliche della commissione incaricata di indagare su quanto accaduto in occasione dell’assalto al Campidoglio, ha raccontato, secondo le trascrizioni pubblicate ieri, di aver visto Meadows usare il caminetto del suo ufficio più volte nel dicembre 2020.

“Una o due volte alla settimana… Forse una dozzina di volte, forse un po’ di più… tra dicembre e metà gennaio”, ha detto Hutchinson, che non ha però potuto specificare se le cose che Meadows ha gettato nel fuoco fossero duplicati o prime copie originali, o anche materiale protetto da copyright.

Hutchinson ha anche rivelato che in almeno due occasioni questo falò di documenti è avvenuto dopo l’incontro con il rappresentante repubblicano Scott Perry, uno degli alleati di Trump, accusato di aver tentato di utilizzare il Dipartimento di Giustizia Usa per annullare le elezioni in cui Joe Biden è uscito vincitore.

In queste ultime trascrizioni che sono state rese pubbliche, Hutchinson fa anche riferimento a diverse conversazioni avvenute tra le mura della Casa Bianca sulla teoria del complotto di gruppi come QAnon.